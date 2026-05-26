El mediocampista ofensivo colombiano Juan Fernando Quintero tendría sus horas contadas en River Plate de Argentina, equipo en el que es ídolo. Su presente en el club no es para nada bueno.

Juanfer con pocos minutos

En la más reciente final del equipo de la banda cruzada, el exjugador del Deportivo Independiente Medellín entró en los minutos finales. Esa final la ganó Belgrano de Córdoba.



Y por no tener una regularidad importante, el jugador podría jugar en los próximos días su último partido en el equipo. Su nuevo destino no estaría nuevamente en el fútbol profesional colombiano, sino en la MLS de los Estados Unidos.

Juanfer, cada vez más lejos de River

“El caso más rutilante es el del ídolo: Juanfer. Días atrás, su representante había anticipado que existe la posibilidad de que deje Núñez, aunque sin ser tajante. Hoy, el día después de la derrota en Córdoba, en la que el colombiano apenas ingresó unos minutos (hecho que fue muy cuestionado por los hinchas), la información ratifica que forma parte de los futbolistas que podrían emigrar”, señaló TyC Sports.



El periodista que entregó la información de que Juan Fernando Quintero se podría ir a la MLS de Estados Unidos fue Gustavo Yarroch, en ESPN. El comunicador no entregó el nombre de los clubes que estarían interesados en el cafetero.

El colombiano cerca de la MLS

“Estamos asistiendo a las últimas horas de Juan Fernando Quintero con la camiseta de River. Hay chances de que el partido ante Blooming sea el último”, expresó Gustavo en el medio en cuestión.

Los próximos días o semanas serán más que claves para conocer si Juan Fernando Quintero se irá finalmente de River Plate. El jugador, cabe mencionar, estará con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



















