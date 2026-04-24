¿Luis Díaz al Balón de Oro? Leyenda de Selección lo tendría en cuenta

La Selección Colombia ya ultima detalles, para lo que será la disputa de la Copa del Mundo de la FIFA, donde se enfrentará con Uzbekistan, Congo y Portugal.

Recuerde que los partidos de la Selección Colombia, en la Copa del Mundo de la FIFA, se verán a través de la pantalla del Canal RCN.

La expectativa con la tricolor es máxima, pese a los resultados que se dieron en la anterior fecha FIFA, donde la Selección Colombia perdió ante Croacia y Francia, generando ruido e incomodidad. Pese a esto, hay fe absoluta en lo que haga la tricolor en la competición.

Uno de los jugadores que se lleva y se llevará todas las miradas, será Luis Díaz. El extremo del Bayern Múnich cumple una temporada de ensueño, siendo catalogado como uno de los mejores del mundo en su posición. Ya conquistó la Bundesliga, ahora, le falta la final de la Copa de Alemania y las semifinales de la UEFA Champions League.

La Selección Colombia está llena de referentes, aquellos autorizados para hablar del entorno y lo que será la Copa del Mundo. Es el caso de Carlos Sánchez, quien estuvo en Bogotá, presentando lo que será la Liga El Dorado.

Carlos Sánchez ve a Luis Díaz como un candidato al Balón de Oro

El recorrido de Carlos Sánchez en la Selección Colombia y el fútbol europeo, lo convierten en voz autorizada para hablar de este entorno. El exvolante habló con Deportes RCN, acerca de la temporada de Luis Díaz en el Bayern Múnich.

Esto dijo la ‘roca’ “Está tranquilamente para estar arriba, peleando Balón de Oro. Pero no se escucha, los invito a que nos animemos. Si fuera de otro país, estaríamos hablando de otra cosa”.

Además, agregó “Lo tuve como sparring, lo sufrí en ese momento. Es un embajador nuestro en el que debemos apoyarnos. Invitarlos a posicionarlo más, ustedes como periodistas y nosotros desde la parte deportiva. En otros lugares lo hacen y tenemos que creérnoslas”.