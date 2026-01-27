La prensa en general ha quedado deleitada con el buen andar de Carlos Andrés Gómez. El Tinito, como cariñosamente se le conoció en Colombia, ha resultado ser un jugador bastante maduro que empieza a tener actuaciones destacadas para el Vasco da Gama, bajo la mano de Fernando Diniz.

Contra el Boavista los colombianos se llevaron los halagos, Johan Rojas dio dos asistencias, mientras que Carlos Andrés Gómez marcó un gol y también dejó un pase gol. El resultado 3-0 demuestra la ambición del equipo, en donde también actúa Carlos Cuesta y próximamente Marino Hinestroza.

'Tinito' brilla en Vasco da Gama: "muy contento por el gol, obviamente miré al arquero antes de chutar"

Ni bien se había terminado el encuentro por el campeonato carioca, los periodistas abordaron al colombiano, aseverando que sus últimas actuaciones han sido sensacionales, especialmente la última en dónde fue MVP, esto dijo el colombiano sobre la anotación en particular, un golazo desde larga distancia: “Primeramente, agradecido con Dios, por la victoria, como vieron fue un partido muy difícil, el equipo rival tiene un equipo muy buenos competidores”.

Tinito sabe que el funcionamiento lo hace brillar, por eso destacó la labor de su entrenador al preparar el encuentro: “eso lo entrenamos durante la semana, cómo íbamos a pararnos, cómo íbamos a jugar, gracias al esfuerzo de los compañeros se pudo dar la victoria, muy contento por el gol, obviamente miré al arquero antes de chutar, gracias a Dios muy contento, viviendo el proceso, que vasco está para grandes cosas”.

Diniz, encantado con el colombiano: "un jugador que tiene mucho talento, tiene mucha habilidad, mucha explosividad y es decisivo"

Por supuesto que la prensa siguió destacando la mentalidad del jugador, pero también es de resaltar las palabras de su entrenador Fernando Diniz, “Yo veo un jugador que hasta ahora esta desarrollando el potencial que tiene, Carlos Andrés Gómez tuvo una carrera poco aprovechada y ahora puede hacer cosas que no podía hacer cuando llegó, jugando por los lados, jugando por dentro”.

Los cumplidos no pararon allí, el entrenador campeón con Fluminense, y quien estuviera a cargo de la Selección brasileña agregó: “un jugador que tiene mucho talento, tiene mucha habilidad, mucha explosividad y es decisivo. Ha ganado más confianza al poder jugar en otras zonas del campo, no solo por las puntas”.