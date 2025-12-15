Carrascal, el más beneficiado en Flamengo: Sobresale entre las estrellas

En una nómina repleta de figuras y con títulos recientes bajo el brazo, Jorge Carrascal se convirtió en el gran protagonista colombiano del cierre de 2025 en Flamengo. El volante ofensivo fue el jugador que más incrementó su valor de mercado dentro del plantel rubronegro, justo en medio de la disputa de la Copa Intercontinental.

El buen momento deportivo del club y la regularidad del colombiano se reflejaron también fuera de la cancha, con una actualización que lo vuelve a poner en el radar del fútbol internacional.

Carrascal, figura en un Flamengo campeón y ambicioso

Flamengo cerró el año sumando dos títulos más a su palmarés tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirao, además de conquistar el Derbi de las Américas ante Cruz Azul y la Copa Challenger luego de vencera Pyramids FC en Qatar.

Carrascal fue titular en ambos compromisos internacionales, consolidándose como una pieza importante en el esquema de Filipe Luís. Ahora, el objetivo es mayor, la final de la Copa Intercontinental frente al PSG, que se disputará este miércoles 17 de diciembre en Rayán.

“Sabemos la clase de equipo que es el PSG, pero venimos con confianza, con actitud y ganas de seguir. Estamos bien preparados”, aseguró el colombiano en la previa del duelo decisivo.





El mayor salto en valor de mercado del plantel

Mientras Flamengo compite por el título intercontinental, el portal especializado Transfermarkt actualizó los valores de mercado del fútbol brasileño y dejó un dato clave, Jorge Carrascal fue el futbolista que más se valorizó dentro del plantel.

El colombiano aumentó 2 millones de euros, alcanzando nuevamente los 9 M€, la cifra más alta de su carrera y la misma que registró entre septiembre de 2022 y abril de 2023 cuando militaba en el CSKA Moscú. Solo el arquero Agustín Rossi igualó ese crecimiento dentro del equipo.

Con esta actualización, Carrascal se ubica como el séptimo jugador más valioso de una plantilla plagada de estrellas, liderada por Samuel Lino, seguido por Pedro y Giorgian De Arrascaeta.

Los jugadores más valiosos de Flamengo

1.Samuel Lino – 20 M€

2.Pedro – 18 M€

3.Giorgian De Arrascaeta – 15 M€

4.Léo Ortiz – 15 M€

5.Léo Pereira – 10 M€

6.Jorge Carrascal – 9 M€

Impacto también entre los colombianos del mundo

La revalorización de Carrascal no solo es relevante en Flamengo. A nivel global, el volante ascendió hasta el puesto 15 entre los futbolistas colombianos más valiosos, ranking que lidera Luis Díaz con 70 M€, seguido por Jhon Durán con 35 M€ y Daniel Muñoz con 27 M€.

En un Flamengo campeón y con ambiciones internacionales, Jorge Carrascal vive uno de los mejores momentos de su carrera, con rendimiento, protagonismo y un valor de mercado que vuelve a reflejar su verdadero peso futbolístico.