Se disputó una nueva final de la Supercopa de Brasil en donde se enfrentaron Corinthians vs Flamengo, dos de las escuadras con mejor presente deportivo que definieron el primer título de la temporada 2026 en el Mané Garrincha, escenario deportivo que vio como el equipo de Dorival Júnior se coronaba como campeón.

Flamengo dejó escapar un importante título en condición de local y no solo esto, sino que también sufrió una drástica expulsión a Jorge Carrascal, el mediocampista colombiano al que el VAR le jugó en contra y ahora lo pondría a pagar una drástica sanción impuesta por la interna del club.

Carrascal pagaría una multa equivalente a su salario

La jugada que le sigue dando la vuelta al mundo del fútbol es un codazo de Carrascal sobre Breno Bidon, cuando ambos estaban lejos del balón y con el juego detenido. Este hecho pasó impune en primera instancia, los equipos se fueron a los camerinos, pero el VAR revisó las imágenes durante el descanso y determinó que había motivos para mostrar la tarjeta roja.

Según el reglamento que acompaña al VAR, se permite que se tomen decisiones sobre acciones pasadas mientras el balón no haya vuelto a rodar y el segundo tiempo no se haya iniciado. En este caso, los árbitros actuaron dentro de lo que permite el reglamento, revisando el incidente y aplicando la respectiva amonestación sobre el jugador de la Selección Colombia.

Aunque algo polémica la acción, el club tiene una serie de medidas internas que no permiten que se dé este comportamiento en ninguna de las competencias en las que participen. Para ello, hay una serie de reglas que deben cumplir los jugadores con el fin de no verse afectados y mantener una buena imagen para el club, en especial si se trata de juego limpio.

Es por ello que, según se dio a conocer en el portal brasileño, 'UOL Esporte', el equipo podría imponerle a Carrascal una multa ejemplar, equivalente a un mes de salario, como establece su reglamento interno.

Próximo partido de Carrascal con Flamengo

El siguiente duelo del volante de la Selección Colombia sería en el marco de la fecha 2 del Brasileirao cuando auspicien como locales, en el Maracaná, frente a Internacional. El duelo que tendrá a Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero sobre las 17:00 hora local.