Carrascal y Flamengo no tienen descanso: Buscan enfrentar al PSG

Jorge Carrascal cerró un 2025 inolvidable a nivel personal y colectivo, aterrizó en Flamengo y en menos de una temporada, levantó la Conmebol Libertadores y el Brasileirao. Dos títulos en apenas una semana consolidaron al colombiano como una de las figuras de un plantel plagado de estrellas. Sin embargo, no hay descanso, ahora se enfoca en el siguiente reto internacional que asoma en el calendario.

Un campeón con la mira puesta en Qatar

El jugador surgido de Millonarios y con paso en River Plate apenas podrá celebrar. Flamengo empezará el camino en la Copa Intercontinental FIFA, torneo que reúne a los campeones continentales y cuyo formato cambió desde el año pasado.

Los cariocas debutarán el 10 de diciembre, en el Estadio Áhmad Bin Ali, contra Cruz Azul, campeón de Concacaf, en lo que la FIFA denomina el "Derbi de las Américas”. Un solo partido decidirá quien avanza en la competencia, el que pierda se va.

El técnico Filipe Luís ya dejó clara la importancia de ese encuentro:

“Todos sabemos que el PSG es el mejor equipo del mundo, pero aun así, es posible ganar. Para mí, el primer partido, contra Cruz Azul, es el más difícil. Llegaremos cansados, hay tensión. Pero cualquier cosa puede pasar y tenemos posibilidades”.

Si Flamengo avanza, se medirá en la siguiente fase ante Pyramids FC de Egipto, el 13 de diciembre. Solo repitiendo victoria, Carrascal y compañía llegarán al partido soñado frente a la potencia europea.





PSG, la meta final de Flamengo y de Carrascal

De triunfar en las dos primeras pruebas, el 17 de diciembre los brasileños se verán las caras con el París Saint-Germain y sus galácticos. El duelo, a partido único, definirá al nuevo campeón intercontinental.

El Real Madrid fue el último en coronarse con el formato vigente y Flamengo quiere dejar su huella en esta nueva etapa del torneo. Para Carrascal será la oportunidad de brillar por fuera del continente y demostrar por qué se convirtió en pieza clave.

Con el hambre intacta

Carrascal llega al desafío en su mejor momento, con ritmo, confianza y dos trofeos recientes en la vitrina. El colombiano busca cerrar el año convirtiendo su doblete en un triplete histórico que lo proyecte aún más en el fútbol mundial.

El flamante bicampeón ya no piensa en festejos, piensa en seguir ganando.