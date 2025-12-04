Carrascal se ganaría su lugar en selección para el Mundial: dato ilusiona a Lorenzo

La Copa Libertadores fue la primera para Jorge Carrascal en Flamengo después de regresar a Sudamérica. En Rusia no pudo participar en competencias internacionales y el máximo certamen en el balompié sudamericano le dio la mano antes de ganar otro título con el ‘Mengao’.

Jorge Carrascal brilló en el duelo definitivo contra el Ceará en el que regaló una asistencia para Samuel Lino que permitió conseguir el Brasileirao. Pero, el pase gol no es lo único que deja al cartagenero en el radar de la Selección Colombia para la Fecha FIFA de marzo y para el Mundial.

Néstor Lorenzo nunca ha dejado de confiar en Jorge Carrascal y ahora menos por los dos títulos ganados en menos de una semana. El partido del ex CSKA de Moscú fue extraordinario para dejar su sello y su magia en todas las facetas de juego, no solo en la parte ofensiva, sino que también se destacó en una labor de recuperación.





EL DATO QUE ILUSIONA BASTANTE A NÉSTOR LORENZO





Sin duda alguna, los directores técnicos en la actualidad le exigen a sus dirigidos actuar en las dos facetas del juego. Si bien, hay posiciones como los delanteros que tendrán que responder en la zona ofensiva anotando los goles del equipo o la selección, estos mismos jugadores deben aportar en la recuperación.

Un volante ofensivo que puede jugar por las dos bandas como Jorge Carrascal sigue ganándose los aplausos de Filipe Luis justo antes de que se conozca el grupo de Colombia en el Mundial. La exigencia para cualquier jugador ahora se inclina a la necesidad de defender y Carrascal fue el mejor en ese rubro.

Globo Esporte premió a Jorge Carrascal con una puntuación de 7,5 puntos en donde referenciaron su labor ofensiva y defensiva. Alcanzó a jugar 76 minutos en un gran alto nivel que le permitió ser una de las grandes figuras con su asistencia que valió el título en el Maracaná.

El medio brasileño afirmó que, “el jugador colombiano estuvo muy activo y demostró una gran condición física. No se limitó a la banda derecha y ayudó a crear oportunidades de ataque por la izquierda. Entregó un pase preciso entre los defensas a Lino dentro del área, lo que propició el gol del Flamengo. También contribuyó a recuperar balones y fue el jugador con más entradas del partido”.





LORENZO, ATENTO A LA LABOR DEFENSIVA DE JORGE CARRASCAL





Los entrenadores piden a los extremos y a los volantes tener una faceta de ida y vuelta, ya sea en la banda o ayudando por el centro a defender. Sofa Score le dio un 7,4 como calificación en un partido en el que el colombiano hizo tres entradas y dos recuperaciones. Ganó cinco duelos defensivos, algo que llama la atención de cara al Mundial.

A Néstor Lorenzo le cae de perlas esta nueva versión de Jorge Carrascal para tenerlo en cuenta en la Selección Colombia de cara a los amistosos previos y el Mundial de 2026. El cartagenero también quiere tener más minutos en el combinado nacional en una posición en la que debe competir con James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.