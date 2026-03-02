¿Casa llena contra Bucaramanga? Sudamericana pone a prueba hinchada del América

América de Cali llega fortalecido a su duelo clave por la Copa Sudamericana tras golear 3-0 a Alianza FC en la fecha 9 de la Liga BetPlay. El conjunto escarlata mostró contundencia y orden, dos señales positivas de cara al choque del jueves frente a Atlético Bucaramanga. La Taquilla aún no confirma lleno total.

El equipo dirigido por David González resolvió el partido en el primer tiempo. Al minuto 18, Yeison Guzmán abrió el marcador desde el punto penal, tras una infracción sancionada con apoyo del VAR. Luego, el propio Guzmán lideró una gran acción individual que terminó en asistencia para Daniel Valencia, quien definió el 2-0 al 36’.

En el complemento, América aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de un rival y sentenció el encuentro con un potente remate de media distancia de Rafael Carrascal.

América alcanzó 16 puntos y se mantiene en la pelea por la cima en la Liga Betplay

Con el resultado asegurado, el cuerpo técnico rotó la nómina y dosificó cargas pensando en el decisivo compromiso internacional. América alcanzó 16 puntos y se mantiene en la pelea por la cima, mientras afina detalles para un duelo que marcará buena parte de su semestre.

América de Cali se alista para un compromiso clave en la Copa Sudamericana y ya definió los precios de la boletería para el duelo frente a Atlético Bucaramanga, programado para el jueves 5 de marzo en el Pascual Guerrero.

El equipo dirigido por David González llega motivado tras su reciente victoria ante Jaguares, resultado que lo impulsó en la Liga BetPlay y reavivó la ilusión de su hinchada. En ese contexto, el club espera una alta asistencia para un partido determinante en sus aspiraciones internacionales.

Los precios de las entradas fueron fijados entre 60.000 y 155.000 pesos, con el objetivo de facilitar el acceso de los aficionados y garantizar un ambiente de “casa llena”. La respuesta del público ha venido en aumento, luego de jornadas con buena asistencia, incluido el lleno ante Santa Fe en una fecha especial.

El rival, dirigido por Leonel Álvarez, representa un desafío exigente para los escarlatas, que buscan reconciliarse definitivamente con su afición tras un semestre anterior marcado por críticas.

Además del componente deportivo, el incentivo económico también es relevante: ambos clubes ya aseguraron ingresos por su participación en la fase preliminar, pero avanzar a la fase de grupos representaría un premio mucho mayor. En Cali, la expectativa crece y la tribuna promete jugar su propio partido.

El medio de comunicación América en la Red aseguró que hasta el momento, lunes en la tarde, van 16.872 boletas vendidas para el gran partido continental frente a Bucaramanga en el Pascual Guerrero