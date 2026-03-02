Nacional advierte a Millonarios: habrá inmenso ‘refuerzo’ para la Sudamericana

Este miércoles 4 de marzo se llevará a cabo el partido entre Atlético Nacional y Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, duelo de altísima expectativa con dos equipos grandes del fútbol colombiano donde solo uno avanzará a la fase de grupos.

El Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del crucial partido, el cual resulta tan importante que incluso podría poner contra las cuerdas a los entrenadores de ambos equipos, especialmente a Diego Arias, que no ha terminado de convencer a la hinchada ‘verdolaga’.

El inmenso ‘refuerzo’ que tendrá Nacional para el duelo contra Millonarios

De acuerdo con información del periodista Cesar Augusto Londoño, al mediodía de este lunes 2 de marzo (con dos días de anticipación para el partido) ya se ha vendido toda la boletería para el duelo contra Millonarios, así que habrá lleno total en el Atanasio Girardot para el clásico, unos 40 mil espectadores que para muchos suele ser el jugador número 12.

Cabe mencionar que la Conmebol exige a los equipos que haya público visitante en sus estadios para los partidos de sus competencias, sin embargo, Nacional solicitó al ente deportivo jugar sin hinchas de Millonarios, argumentando motivos de seguridad en la ciudad ante la rivalidad de ambas aficiones.

Las novedades para el duelo por la fase previa de la Copa Sudamericana

Es importante mencionar que Nacional no podrá contar con Edwin Cardona para este compromiso por la fecha de sanción que debe pagar tras ver la tarjeta roja en el partido ante Sao Paulo por la pasada Copa Libertadores.

Por otro lado, se espera que Millonarios pueda tener el importante regreso de Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras, dos delanteros de categoría que se habían lesionado, pero que ya se han recuperado y estarán disponibles para el técnico Fabián Bustos.