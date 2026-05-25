Casemiro eligió a Freddy Rincón como el volante que marcó su infancia en Corinthians

Casemiro volvió a demostrar la enorme admiración que siente por Freddy Rincón, una de las máximas leyendas del fútbol colombiano y referente histórico en Brasil del Corinthians.

El mediocampista brasileño participó recientemente en una dinámica en la que debía relacionar diferentes clubes con figuras emblemáticas y, cuando apareció el nombre del conjunto paulista, no dudó en mencionar al exjugador caleño.

Peso histórico de Freddy Rincón en Corinthians: Elogios de Casemiro

Las declaraciones de Casemiro rápidamente despertaron reacciones entre aficionados colombianos y brasileños, especialmente por el peso histórico que Freddy Rincón tuvo en Corinthians, club en el que se convirtió en ídolo durante la década de los noventa. El colombiano ganó títulos importantes con el equipo paulista y dejó una huella imborrable gracias a su personalidad, liderazgo y capacidad para dominar el mediocampo.

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El reconocimiento del brasileño llega en un momento en el que Casemiro vuelve a ser protagonista en el mercado internacional. Diversos medios han informado sobre negociaciones avanzadas para que el exjugador del Real Madrid continúe su carrera en la MLS junto a Lionel Messi en el Inter Miami.

Casemiro, sobre Freddy Rincón: "marcó mi generación, un volante que crecí viendo"

“Freddy Rincón, porque es un volante y a un volante que marcó mi generación, un volante que crecí viendo”, expresó Casemiro al recordar al histórico capitán de la Selección Colombia.

El brasileño incluso fue más allá y explicó el impacto que tuvo el estilo de juego del ‘Coloso de Buenaventura’ en su carrera. “No digo que es el jugador más importante en la historia de Colombia, si ganó o no ganó, pero fue el jugador que me marcó mi infancia, precisamente por ser volante agresivo, fuerte, contundente”, afirmó.

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El volante brasileño, que actualmente aparece vinculado con rumores sobre una posible llegada al Inter Miami CF, dejó palabras de profundo respeto hacia el colombiano, reconociendo la influencia que tuvo en su infancia y en su formación como mediocampista.