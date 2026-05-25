Nacional sufre baja sensible para la final por convocatoria de un jugador a selección

Se acerca una nueva final de la Liga Betplay en la que los dos protagonistas serán Junior de Barranquilla y Atlético Nacional tras una extraordinaria clasificación de la instancia de las semifinales venciendo a Santa Fe y Tolima.

La escuadra 'verdolaga' sin duda alguna llega como la favorita por todo lo que ha logrado en la competencia en cuanto a resultados y también por la plantilla de jugadores con la que cuenta, pero lamentablemente no podría contar con una de sus figuras, Eduard Bello.

Eduard Bello fue convocado a la Selección de Venezuela

Atlético Nacional clasificó a la final de la Liga Betplay 2026 de apertura en la cual se medirá ante Junior de Barranquilla tras haber vencido por un global de 4-1 a Deportes Tolima.

Con este resultado el equipo comandado por Diego Arias se encamina a un nuevo título que podría poner fin al momento amargo que han tenido que pasar los hinchas por algunos resultados y eliminación de competencia internacional.

Sin embargo, el estratega tendría un dolor de cabeza y estaría relacionado a una baja sensible, la de Eduard Bello, el extremo de 30 años que ha logrado destacar en el transcurso del semestre, pero que por ello mismo habría sido llamado a cumplir labores con su selección nacional.

Oswaldo Vizcarrondo, estratega de la 'vinotinto', se prepara para asumir nuevos retos con la selección nacional rumbo a la búsqueda de la clasificación al Mundial de 2030, por lo que se prepara con una serie de partidos amistosos, como los que jugará ante Turquía e Irak, en los cuales quiere contar con Eduard Bello, pero que podrían perjudicar a Nacional, ya que se llevarán a cabo en la primera semana de junio, justo en las fechas de las finales de la Liga Betplay.

¿Cuándo son los amistosos de Venezuela contra Turquía e Irak?

La Selección de fútbol de Venezuela ya confirmó sus dos amistosos de la fecha FIFA de junio frente a Turquía e Irak en Estados Unidos.

Venezuela vs. Selección de Turquía

Chase Stadium, Fort Lauderdale (Florida)Sábado 6 de junio de 2026

Chase Stadium, Fort Lauderdale (Florida)Sábado 6 de junio de 2026 Venezuela vs. Selección de Irak

SeatGeek Stadium, Chicago

Martes 9 de junio de 2026

Dimayor confirmó fechas y horarios para las finales de la Liga Betplay entre Nacional y Junior

Tal y como se esperaba, el campeonato tendrá que terminar justo antes de que inicie una nueva cita mundialista, por lo que la Dimayor dio a conocer que las fechas y horas en las que se van a jugar los respectivos encuentros serán las siguientes.

Partido de ida

Martes 2 de junio

Estadio Romelio Martínez

7:30 p.m.

Partido de vuelta