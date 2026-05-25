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Liga Betplay

Nacional sufre baja sensible para la final por convocatoria de un jugador a selección

Figura de Nacional fue convocado por su selección para la próxima fecha FIFA y se perdería la final de la liga.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Nacional perdería importante jugador para la final de la Liga Betplay
Nacional perdería importante jugador para la final de la Liga Betplay // Nacional

Se acerca una nueva final de la Liga Betplay en la que los dos protagonistas serán Junior de Barranquilla y Atlético Nacional tras una extraordinaria clasificación de la instancia de las semifinales venciendo a Santa Fe y Tolima.

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La escuadra 'verdolaga' sin duda alguna llega como la favorita por todo lo que ha logrado en la competencia en cuanto a resultados y también por la plantilla de jugadores con la que cuenta, pero lamentablemente no podría contar con una de sus figuras, Eduard Bello.

Eduard Bello fue convocado a la Selección de Venezuela

Atlético Nacional clasificó a la final de la Liga Betplay 2026 de apertura en la cual se medirá ante Junior de Barranquilla tras haber vencido por un global de 4-1 a Deportes Tolima.

Con este resultado el equipo comandado por Diego Arias se encamina a un nuevo título que podría poner fin al momento amargo que han tenido que pasar los hinchas por algunos resultados y eliminación de competencia internacional.

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Sin embargo, el estratega tendría un dolor de cabeza y estaría relacionado a una baja sensible, la de Eduard Bello, el extremo de 30 años que ha logrado destacar en el transcurso del semestre, pero que por ello mismo habría sido llamado a cumplir labores con su selección nacional.

Oswaldo Vizcarrondo, estratega de la 'vinotinto', se prepara para asumir nuevos retos con la selección nacional rumbo a la búsqueda de la clasificación al Mundial de 2030, por lo que se prepara con una serie de partidos amistosos, como los que jugará ante Turquía e Irak, en los cuales quiere contar con Eduard Bello, pero que podrían perjudicar a Nacional, ya que se llevarán a cabo en la primera semana de junio, justo en las fechas de las finales de la Liga Betplay.

¿Cuándo son los amistosos de Venezuela contra Turquía e Irak?

La Selección de fútbol de Venezuela ya confirmó sus dos amistosos de la fecha FIFA de junio frente a Turquía e Irak en Estados Unidos.

  • Venezuela vs. Selección de Turquía
    Chase Stadium, Fort Lauderdale (Florida)Sábado 6 de junio de 2026
  • Venezuela vs. Selección de Irak
    SeatGeek Stadium, Chicago
    Martes 9 de junio de 2026

Dimayor confirmó fechas y horarios para las finales de la Liga Betplay entre Nacional y Junior

Tal y como se esperaba, el campeonato tendrá que terminar justo antes de que inicie una nueva cita mundialista, por lo que la Dimayor dio a conocer que las fechas y horas en las que se van a jugar los respectivos encuentros serán las siguientes.

Partido de ida

  • Martes 2 de junio
  • Estadio Romelio Martínez
  • 7:30 p.m.

Partido de vuelta

  • Lunes 8 de junio
  • Estadio Atanasio Girardot
  • 5:00 pm.m

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