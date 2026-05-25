Alfredo Arias reveló el plan de Junior para pelear Liga y Libertadores al mismo tiempo

Alfredo Arias ya tiene claro el camino que quiere recorrer con Junior de Barranquilla en el cierre de la temporada. Luego de eliminar a Independiente Santa Fe en una dramática definición por penales y clasificar a la final de la Liga Dimayor, el técnico uruguayo dejó claro que su equipo no piensa conformarse únicamente con disputar el título local, sino también competir al máximo nivel en la Copa Libertadores.

Junior afrontará ahora un calendario exigente. Primero visitará a Palmeiras por la última jornada de la fase de grupos de la Libertadores y posteriormente disputará la final del campeonato colombiano frente a Atlético Nacional, una serie que comenzará en Barranquilla y terminará en Medellín.

Técnico del Junior: "ese era nuestro objetivo, teníamos que llegar a la final"

Tras la clasificación ante Santa Fe, Arias valoró el esfuerzo de sus jugadores y recordó que desde el inicio del semestre la meta del grupo estaba enfocada en volver a pelear por el campeonato: “Sí, este semestre recuerdo la primera reunión con el plantel, les dije que no era normal en ninguna parte del mundo, porque si no habría muchos bicampeones y no hay muchos bicampeones”, explicó el entrenador.

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El técnico también reveló que desde el primer día insistió en la importancia de sostener la competitividad del equipo después de haber sido campeón: “Yo les decía que era una dificultad que seguramente los campeones tenían y que nuestra meta, nuestro objetivo, lo dije desde el primer día, ese era nuestro objetivo, teníamos que llegar a la final y ojalá después poder coronarla”, agregó.

Alfredo Arias: "poder ganar allá en Brasil y venir y ganar acá en nuestra casa"

Arias destacó además el carácter del plantel en la serie frente a Santa Fe y aseguró que Junior mereció avanzar por lo mostrado en ambos partidos: “Tengo un plantel excelente de jugadores y de personas. El mérito es todo de ellos. Esta serie termina en penales, pero sin ninguna duda si había un ganador, se lo merecían nuestros jugadores”, afirmó.

El entrenador también elogió al conjunto bogotano y resaltó el valor de la clasificación. “El rival nos enaltece esta victoria. Es un equipo durísimo porque nunca se rinde”, señaló.

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Ahora, el desafío del Junior será mantener el nivel competitivo en dos frentes: “Ojalá podamos seguir en esta dinámica, en este círculo virtuoso de jugar copa y poder ganar allá en Brasil y venir y ganar acá en nuestra casa”, concluyó Arias, dejando claro que el objetivo es cerrar el semestre peleando todos los títulos posibles.