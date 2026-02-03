Cata Usme dio una pequeña entrevista para Medio Tiempo de Win Sports y dejó varias perlas sobre su paso por el fútbol internacional, su regreso a La Liga y la posibilidad de volver a la Selección Colombia.

Catalina Usme: "esos primeros tres meses fueron muy duros, muy duros, sentía demasiada soledad"

La jugadora del América habló de su regreso al FPC: “yo feliz, feliz de estar acá nuevamente. de estar en mi casa, porque esta es mi casa. Y en esta liga y en esta liga que todos amábamos, porque al final el tiempo que pasamos nosotros, Andrés y yo por fuera también seguíamos muy de cerca esta liga, nunca dejamos de seguirla ni nunca dejamos de verla”.

La jugadora y referente de la Selección Colombia pasó por Pachuca, Galatasaray y Universitario de Perú: “Si vamos a hablar de la experiencia, nos tenemos que quedar acá todo el día porque fue una experiencia bastante difícil y maravillosa a la vez, porque Creo que maduré muchísimo allá. Aprendí muchísimas cosas allá. Fue una experiencia muy difícil los primeros tres meses”.

La goleadora se detuvo a hablar de su paso por Turquía, donde confesó que tuvo algunos episodios de depresión: “Digamos que, a diferencia del fútbol masculino, nosotras siempre viajamos solas, nosotras, digamos que la compañía nunca la tenemos ahí, ni siquiera como soporte emocional. Y esos primeros tres meses fueron muy duros, muy duros, sentía demasiada soledad, conocí que fue una depresión. Y yo siempre he sido una mujer muy alegre, muy sociable, pero estar allá, no poder comunicarme, juepucha, fue supremamente difícil los primeros tres meses”.

Catalina Usme comentó como salió de la situación mientras estaba fuera del país: “también encontré un montón de respuestas, también encontré un montón de cosas que necesitaba y que yo tampoco sabía. Así que lo único que me quedo fue crecer, crecer como persona, crecer como deportista, crecer como amiga, como compañera, como hija, como hermana, como todo. Y fue muy enriquecedor. Siento que maduré demasiado”.

Complejo paso de Catalina Usme en Turquía: "tampoco tenía como comunicarme con el entrenador, que solo hablaba turco"

La referente del fútbol femenino agregó sobre su experiencia: “Me tocó aprender inglés a la maldita sea porque como comunicarme. Aprendí al final otras cuantas palabas de turco porque tampoco tenía como comunicarme con el entrenador, que solo hablaba turco, ni siquiera decía hola en inglés, entonces era bastante complejo”.

Para culminar la entrevista a la goleadora le reguntaron si era un ciclo cumplido con la Selección Colombia: “No jamás en la vida. Yo jamás Nunca lo voy a decir. Porque yo me he debido toda mi vida al fútbol femenino y le he dado toda mi vida a la selección. Llevo 22 años en una selección y jamás voy a renunciar a mi selección. Entonces, de mi parte, jamás voy a cerrar la puerta, jamás la voy a tener cerrada y pues seguiré haciendo lo mío para cuando la oportunidad se vuelva a dar, pues ahí voy a estar lista”.