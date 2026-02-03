IDRD pone en jaque a Sencia por el gramado de El Campín; anuncian medidas

El IDRD visitó las instalaciones de El Campín, especialmente la revisión al césped. El ente realizó una inspección técnica al campo de juego, junto a la interventoría y Sencia, para evaluar su estado actual y verificar los aspectos necesarios que garanticen su buen funcionamiento.

IDRD sobre la cancha: "El tratamiento debía ejecutarse a partir de diciembre de 2025 y, especialmente, contar con el tiempo suficiente"

El estadio Nemesio Camacho El Campín fue entregado al concesionario en octubre de 2024. En ese propósito, se han emitido informes y comunicaciones de seguimiento, y se han solicitado correctivos para asegurar un mantenimiento adecuado del terreno de juego.

En junio de 2025 se consolidaron recomendaciones técnicas orientadas a mejorar la resistencia del campo, en el seguimiento técnico realizado a finales de septiembre de 2025, se reiteró que el tratamiento debía ejecutarse a partir de diciembre de 2025 y, especialmente, contar con el tiempo suficiente para que el proceso consolidara los resultados esperados, responsabilidad exclusiva del concesionario.

El Instituto ya inició un proceso en el marco contractual para revisar el cumplimiento de las obligaciones asociadas al mantenimiento del campo. Se han elevado requerimientos formales a la interventoría y se espera su pronunciamiento técnico.

Se adelantó una visita técnica de inspección al campo de juego para evaluar su estado y complementar el análisis técnico. Con base en los resultados del proceso de interventoría, el IDRD adoptará las medidas a que haya lugar

Durante la jornada, se revisaron las condiciones de la cancha, se conocieron las acciones adelantadas para su mantenimiento y los compromisos asumidos por Sencia para su mejora:

Luego de la visita técnica del IDERD a la grama de El Campín se determinó:

No realizar eventos culturales hasta el 27 de febrero. Continuar con las adecuaciones de la grama, teniendo en cuenta las fuertes lluvias.

Conformar una mesa técnica con Equiver Colombia, expertos en mantenimiento de campos deportivos. Informar de manera permanente a la ciudadanía sobre las intervenciones realizadas.