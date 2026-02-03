“A ellos le interesa es producir plata”: Eduardo Méndez, contra Sencia

El máximo mandatario de Independiente Santa Fe también se refirió al estado de la cancha del Nemesio Camacho El Campín, En Voces del Deportes, Eduardo Méndez, se mostró inconforme con la situación que vive el escenario deportivo.

Denuncia de presidente de Santa Fe: "nosotros no tenemos ninguna autonomía, nosotros incluso nos tocó firmar un contrato casi obligado"

Sebastián Heredia le preguntó a Eduardo Méndez, por la posición de Santa Fe frente al a la cancha de El Campín ¿Ustedes han hablado con Sencia o cómo es la cosa?".

Lea también Nacional hizo millonaria venta de un defensor a grande de Bélgica

El mandatario se tomó la palabra de manera contundente: "Nosotros tenemos en la misma posición de Millonarios, no podemos hacer más, estamos preocupados, angustiados y tenemos que admitir que esto es un negocio que tiene Sencia y que lo que a ellos le interesa es producir plata, pero ellos no tienen ningún interés en cuidar la cancha ni y maltratarla".

El presidente de Independiente Santa Fe aseguró: "Usted sabe que eso la usan para todos se alquilan al que la pidan. No la protegen y nosotros no tenemos ninguna autonomía, nosotros incluso nos tocó firmar un contrato casi obligado porque si no, no teníamos y conseguíamos los permisos para jugar. Es complicado".

Presidente de Santa Fe se va de frente contra El Campín: "explotan la cancha, explotan a las comidas, las bebidas, explotan todo"

El periodista le repreguntó por si hay un mínimo de obligaciones de presentación de la cancha, a lo que Méndez respondió, amenazando que en ocasiones pensó que llevar el equipo a otra ciudad: "Eso es como cuando usted tiene un local, el local lo tiene acreditado y lo tiene todo y el dueño le dio por aburrirlo sacarlo a usted que hace ir a pelear, pero aquí es firmar un contrato obligado porque usted no tiene para dónde coger más sí, porque usted se va a llevar el equipo a donde, a dónde les amenaza que va para Manizales o Cali".

Lea también Segundo técnico que saldría de su equipo en la Liga BetPlay

La denuncia del presidente de Independiente Santa Fe habló más allá del césped: "Ellos hacen lo que quieren y lo único que yo puedo entender es que es un negocio dedicado a hacer plata, lo alquilan para matrimonios, lo alquilan a las escuelas de formación, los partidos autorizan los que quieren, porque fuera de que explotan la cancha, explotan a las comidas, las bebidas, explotan todo y uno no tiene derecho a nada dígame qué le voy yo a decir, pagando el arriendo más caro que hay en la ciudad, en el país perdón, porque nosotros pagamos el 12.48%".