Ya pasó un mes del 2026, ya la mayoría de equipos están en competencia y parece que el panorama de James Rodríguez hace ruido, pues a cinco meses del Mundial todavía no encuentra un equipo con el cual permanecer activo y esto, claramente, apunta a la polémica.

Desde finales del año anterior, James ha sonado para varios equipos. Los rumores lo han puesto como fichaje en Argentina, México, Estados Unidos y hasta Colombia, pero el tema del dinero estaría siendo el mayor limitante de los clubes que han intentado alguna conversación.

Con el panorama no tan claro, el periodista Carlos Antonio Vélez detalló un poco más cuál es la situación de James, quien no hizo pretemporada.

"Yo ayer estuve averiguando y lo de Platense no. Entre otras cosas, el mercado de pases de Argentina está cerrado", inició diciendo Vélez en Planeta Fútbol de Deportes RCN.

Por su parte continuó: "Lo de Minnesota fue el primer equipo que se mencionó e incluso hay un asunto del clima. Allá si está el libro abierto y esa es una opción que a él siempre le ha gustado".

Y después confesó que recibió un mensaje importante del delantero de Millonarios: "Hasta Falcao lo llamó y le dijo que tenía que jugar, pero él se mantiene en una plata que nadie puede pagar. De pronto la MLS".

Así las cosas, parece que Rodríguez terminará jugando en el Minnesota, equipo que habría sido la primera opción tras haber salido del León de la Liga MX.

