James Rodríguez

CAV dio mala noticia de James Rodríguez que afecta a la Selección Colombia

El mediocampista fue anunciado recientemente como el nuevo '10' de Minnesota United.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Carlos Antonio Vélez y James Rodríguez // Colprensa

Hay un dato un tanto desalentador en torno a James Rodríguez, siendo una situación que termina impactando directamente a la Selección Colombia. El volante cucuteño, quien recientemente fue anunciado como nuevo jugador del Minnesota United, aún no ha podido integrarse a los entrenamientos de su club.

Aunque su fichaje generó expectativa en la MLS y en el entorno del fútbol colombiano, la realidad es que el mediocampista no ha trabajado bajo las órdenes del cuerpo técnico de su nuevo equipo. La situación ha despertado inquietud tanto en Estados Unidos como en Colombia.

La información fue revelada en Planeta Fútbol, emitido por RCN y Win Sports, donde el periodista Carlos Antonio Vélez (CAV) explicó los motivos de la ausencia del volante en las prácticas.

¿Por qué James no entrena con Minnesota United?

Según se conoció este martes 17 de febrero, la razón por la cual James no ha entrenado con Minnesota United obedece a que todavía no cuenta con la visa de trabajo necesaria para poder ejercer oficialmente su actividad profesional en territorio estadounidense.

Debido a este inconveniente administrativo, el futbolista se mantiene realizando entrenamientos particulares, sin integrar siquiera las sesiones colectivas de su nuevo club. Esto retrasa su adaptación táctica y física al equipo.

La situación no solo preocupa a nivel de club, sino también en el plano internacional. James es considerado pieza clave y será convocado como titular para la Copa del Mundo 2026 -al margen de que juegue o no con su club-, pero la falta de competencia podría afectar su ritmo futbolístico.

Para el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, la continuidad y el nivel competitivo de su capitán son importantes -más no determinantes para convocarlo o no-. Mientras menos actividad oficial tenga el volante, más complejo será que llegue en plenitud a los próximos compromisos internacionales.

Por ahora, no existe una fecha tentativa para la entrega de la visa de trabajo, lo que mantiene la incertidumbre sobre cuándo podrá debutar oficialmente con su nuevo equipo en la MLS.

Así, lo que parecía un paso importante en la carrera de James -al por fin conseguir un nuevo equipo- termina convirtiéndose, de momento, en una preocupación para la Selección Colombia, que necesita a su máximo referente en ritmo de competencia.

