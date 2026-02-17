La Selección Colombia volvía a la acción en el Sudamericano Femenino Sub-20 (que este año se disputa en territorio paraguayo), conjunto ‘cafetero’ que después de quedar como líder en el Grupo A tras registrar dos empates, dos triunfos y mantener un invicto sin perder en esa instancia, se veía las caras contra Ecuador en la fecha 1 del hexagonal final.

El equipo dirigido por el técnico Carlos Paniagua llegaba con buenas sensaciones al partido, sin embargo, Colombia tuvo un flojo rendimiento y le costó mucho pisar el área rival, las pocas ocasiones de peligro que se generaron no tuvieron eficacia y Ecuador por su parte se vio con algo más de intensidad en zona de ataque.

‘La Tri’, que llegaba a este hexagonal final tras quedar tercero en el Grupo B (detrás de Brasil y Argentina), le hizo las cosas muy difíciles al equipo colombiano y abrió el marcador al minuto 67 del partido con un golazo de media distancia de Rosa Flores, anotación que le dio el triunfo a Ecuador.

Próximo partido de Colombia tras la derrota contra Ecuador

El equipo liderado por la arquera Luisa Agudelo, que en el partido ante ‘La Tri’ perdió la valla invicta que tenía en este Sudamericano Femenino Sub-20, tendrá que levantar la cabeza el próximo jueves 19 de febrero en la segunda fecha de este hexagonal final.

Duelo de altísima exigencia ante la Selección de Brasil que se llevará a cabo a partir de las 6 de la tarde (hora de Colombia), compromiso donde el equipo ‘cafetero’ deberá mostrar una mejor versión si aspira a pelear el título o al menos ganar un boleto al Mundial de la categoría que se disputará en Polonia desde el 5 al 27 de septiembre de este año.

La racha que cortó Ecuador ante Colombia

El equipo 'cafetero' mostró de momento la peor versión en este Sudamericano Femenino Sub-20, una derrota ante Ecuador que nunca en la historia se había presentado en esta categoría de torneos, pues Colombia registraba 5 victorias y 1 empate ante 'La Tri'.

