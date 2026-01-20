CAV explicó a detalle la actualidad de James Rodríguez y las ofertas que tiene

James Rodríguez continúa sin definir su futuro deportivo y, a pocos días del cierre de varios mercados, su panorama para la próxima temporada sigue siendo incierto. Así lo expuso el analista Carlos Antonio Vélez en la mañana de este martes 20 de enero en Planeta Fútbol, al referirse a la situación actual del capitán de la Selección Colombia.

Según explicó Vélez, a esta altura solo queda una opción real sobre la mesa. “En España no hay nada, en Argentina no hay nada, en Brasil no hay nada por James. Lo único que hay es la oferta de Austin FC”, señaló el analista, descartando de plano los rumores que lo ubicaban nuevamente en ligas sudamericanas o europeas.

CAV también advirtió que el tiempo juega en contra del volante cucuteño. “James está perdiendo la pretemporada”, afirmó, resaltando que la falta de continuidad y trabajo colectivo puede pasar factura en lo físico y futbolístico de cara a los retos que se avecinan.

Dentro de ese contexto, Vélez fue claro al descartar un posible regreso al fútbol colombiano. “En Colombia no hay quien pague a James”, sostuvo, dejando en evidencia que las condiciones económicas del mediocampista están fuera del alcance de los clubes locales.

Sobre la opción de la MLS, el analista explicó que no se trata de una solución ideal, pero sí de una alternativa funcional. “James, si firma con el Austin, podría jugar doce partidos antes del Mundial”, dijo, enfatizando que sumar minutos oficiales es prioritario en este momento de su carrera.

En esa misma línea, Vélez subrayó que la decisión de jugar va más allá de lo contractual. “James debe jugar por beneficio de la Selección y por beneficio de él”, expresó, recordando que la Selección Colombia necesita a su principal referente en ritmo de competencia.

Estadísticas de James Rodríguez desde 2020

Las cifras respaldan la preocupación. De acuerdo con Transfermarkt, desde 2020 James Rodríguez ha disputado 128 partidos a nivel de clubes, repartidos entre Rayo Vallecano, Al Rayyan, São Paulo, Olympiacos, Everton y León, lo que arroja un promedio cercano a dos partidos por mes.

Vélez también fue crítico con la actualidad mediática del futbolista. Señaló que “a James solo se lo está viendo en cuñas publicitarias y cobrando tiros libres en su casa”, pero insistió en que “se necesita mucho más que eso para llegar en buena forma a un Mundial”.

Finalmente, el analista aseguró que, salvo una sorpresa mayúscula, James Rodríguez estará en el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Sin embargo, recalcó que para llegar en condiciones óptimas deberá cerrar cuanto antes su vinculación con un club, recordando que su último equipo fue León de México y que varios mercados ya bajaron el telón.