Un 'grande' de la Liga BetPlay le envió recado a su DT: "Se tiene que poner las pilas"

Un equipo ‘grande’ del fútbol colombiano habría encendido las alarmas internas y ha enviado un mensaje claro a su director técnico, en medio de un contexto enmarcado por el creciente inconformismo por parte de la hinchada. Así lo dejó entrever el analista Carlos Antonio Vélez en su espacio ‘Palabras Mayores’ de RCN y Win Sports.

Este martes 20 de enero, Vélez dio a conocer que comenzó a circular una versión sobre una posible salida de Alejandro Restrepo de la dirección técnica de Independiente Medellín, rumor que rápidamente tomó fuerza en el entorno del club antioqueño.

Ante esa información, el propio Vélez se comunicó con Raúl Giraldo, accionista mayoritario del DIM, quien desmintió de manera tajante cualquier intención de prescindir de los servicios de Restrepo en el corto plazo.

Raúl Giraldo se refirió a la continuidad de Alejandro Restrepo en el DIM

No obstante, Giraldo sí dejó una advertencia clara: Alejandro Restrepo continuará como entrenador del Medellín, pero “se tiene que poner las pilas”, una frase que refleja la exigencia interna por mejorar el rendimiento del equipo.

Esta postura de la dirigencia responde, en gran parte, a la desconexión que se ha evidenciado en el último tiempo entre la hinchada y el cuerpo técnico, producto de una seguidilla de malos resultados y de actuaciones que no han convencido en lo futbolístico.

En el arranque de la Liga BetPlay 2026-I, Independiente Medellín cayó 1-0 frente a Deportivo Pasto en el estadio Libertad, resultado que se suma a un cierre de 2025 muy cuestionado para el conjunto rojo.

Y es que el DIM viene de perder la final de la Copa BetPlay ante Atlético Nacional y de ser el peor equipo de los cuadrangulares semifinales de la Liga 2025-II, antecedentes que han aumentado la presión sobre el proyecto deportivo.

Balance de Alejandro Restrepo en Independiente Medellín

Desde su llegada al club en 2024, Alejandro Restrepo ha dirigido un total de 87 partidos, con un balance de 40 victorias, 27 empates y 20 derrotas, para un rendimiento ponderado del 56,3 %, cifras que son buenas.

En ese escenario, el mensaje es claro: el Medellín necesita retomar la senda de la victoria cuanto antes, entendiendo que el inconformismo de la hinchada no es un caso aislado, pues situaciones similares también se presentan actualmente con Alberto Gamero en Deportivo Cali y Hernán Torres en Millonarios.