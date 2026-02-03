Confirmado el nuevo equipo de Camilo Cándido luego de su paso por Nacional

Camilo Cándido ya tiene definido su nuevo destino tras su salida de Atlético Nacional, y todo indica que continuará su carrera en Nacional de Montevideo, club al que regresará para afrontar la temporada 2026.

El lateral uruguayo de 30 años cerró recientemente su etapa en el conjunto antioqueño y se encuentra adelantando los trámites finales para concretar su retorno al fútbol de su país, en una operación que marca su segundo ciclo con el Bolso.

Actualmente, Cándido está arreglando su desvinculación de Cruz Azul, club mexicano que posee sus derechos deportivos, paso necesario para formalizar su llegada a Nacional de Montevideo tras su paso por el fútbol colombiano.

¿Por cuánto tiempo firmó Cándido con Nacional?

De acuerdo con la información que se maneja en Uruguay, el defensor firmaría un contrato por un año, con la opción de extenderlo a dos temporadas, dependiendo del cumplimiento de objetivos deportivos.

La llegada de Camilo Cándido responde a la necesidad de reforzar el costado izquierdo del conjunto uruguayo, teniendo en cuenta su experiencia, regularidad y conocimiento del club, donde ya supo ser protagonista anteriormente.

Balance de Camilo Cándido en Nacional de Uruguay

Este será el segundo paso de Cándido por Nacional de Montevideo, institución a la que defendió entre 2021 y 2023, periodo en el que conquistó cuatro títulos oficiales y se consolidó como uno de los laterales más confiables del plantel.

Durante su reciente etapa en Atlético Nacional, el uruguayo fue uno de los jugadores con mayor continuidad, acumulando una alta carga competitiva y siendo habitual en las convocatorias del equipo.

Un colombiano saldría de Nacional de Montevideo

En paralelo, la llegada de Cándido podría generar movimientos en la plantilla de Nacional, ya que no se descarta que el club analice la salida del lateral colombiano Juan Pablo Patiño, como parte del reordenamiento de la nómina para la nueva temporada.

De esta manera, Camilo Cándido se prepara para iniciar un nuevo capítulo en su carrera profesional, regresando a Nacional, un club que conoce bien y con el cual se definen los últimos detalles administrativos de su contratación.