Luis Díaz volvió a instalar su nombre entre los protagonistas de Europa. El extremo colombiano fue uno de los puntos más altos del Bayern Múnich en la espectacular derrota 5-4 frente al PSG, en la ida de las semifinales de la Champions League, y su actuación no pasó desapercibida para la prensa francesa, que destacó el impacto que generó sobre el campeón vigente.

Prensa francesa lo confirma: Luis Díaz, verdugo del PSG en la Champions League

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El prestigioso diario L’Equipe puso especial énfasis en el rendimiento del guajiro, al señalar que volvió a convertirse en una auténtica pesadilla para el conjunto parisino. El medio recordó que Díaz ya había golpeado al PSG en la fase previa del torneo con un doblete en el Parque de los Príncipes, y en esta ocasión repitió como uno de los hombres más desequilibrantes del partido.

Desde el inicio del encuentro, el colombiano mostró agresividad, velocidad y capacidad para romper líneas. Según la crónica francesa, fue él quien “encendió la mecha” del compromiso al provocar el penalti que significó el primer gol del Bayern, luego de una acción en la que superó a la defensa rival y forzó la infracción de Willian Pacho dentro del área.

L’Equipe resaltó que Luis Díaz: “confirmó su condición de verdugo del PSG”

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Pero su noche no terminó allí. Cuando parecía que el PSG encaminaba una ventaja definitiva con el 5-2, apareció nuevamente Luis Díaz para meter al Bayern en la pelea. L’Equipe resaltó que el atacante “confirmó su condición de verdugo del PSG” al dejar atrás a Marquinhos y sacar un remate brillante al ángulo, imposible para Matvei Safonov, firmando el 5-4 definitivo.

El reconocimiento del medio francés no es menor. En una noche repleta de estrellas como Dembélé, Kvaratskhelia, Kane y Olise, el nombre del colombiano logró sobresalir por su influencia directa en el marcador y por el daño constante que causó en cada ataque bávaro.

Aunque el Bayern terminó derrotado, la serie quedó abierta para la vuelta en Alemania, donde Díaz apunta a ser nuevamente una de las cartas principales del equipo alemán. Su presente confirma que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que sigue consolidándose como figura en la élite del fútbol mundial.