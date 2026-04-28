Vincent Kompany salió con sensaciones encontradas tras la espectacular derrota 5-4 del Bayern Múnich frente al Paris Saint-Germain en la ida de las semifinales de la Champions League. El técnico belga lamentó algunos detalles del partido, pero dejó un mensaje desafiante de cara a la revancha en Alemania: su equipo peleará hasta el límite por el boleto a la final.

Kompany aseguró: "Creo que el penal fue muy debatible”

El entrenador bávaro comenzó refiriéndose a una de las jugadas más discutidas de la noche: el penalti señalado a favor del Bayern en la primera parte. Para Kompany, la acción dejó dudas desde la perspectiva arbitral: “Creo que el penal fue muy debatible. Por lo que vi, el balón golpeó primero el cuerpo y luego el brazo”, aseguró.

Más allá de la polémica, el DT valoró el espectáculo ofrecido por ambos equipos en una semifinal que ya quedó marcada como una de las más vibrantes en la historia reciente del torneo. Incluso bromeó sobre el lugar desde donde observó el encuentro y la intensidad del compromiso.

“No era la posición desde la que me hubiera gustado ver el partido. Le dije a Luis Enrique que no entiendo cómo le gusta ver los partidos desde aquí”, comentó entre risas. Luego agregó: “Me gustó la mentalidad del equipo hoy. Fue un partido para la gente que ama el fútbol”.

Kompany también destacó la reacción de sus dirigidos, que nunca se entregaron pese a verse abajo 5-2 en el marcador. Bayern logró descontar dos veces y dejó la serie completamente abierta para la vuelta en el Allianz Arena.

Kompany lanza advertencia al PSG: “Daremos todo, incluso si tenemos que morir en el campo”

“Normalmente, cuando encajas 5 goles en una semifinal estás fuera. Pero nosotros marcamos 4 y podríamos haber añadido más. Con 5-2 habría sido difícil, pero ahora es básicamente 1-0”, afirmó el estratega, dejando claro que la eliminatoria está viva.

El belga fue contundente al referirse al ambiente que espera en Múnich y al compromiso total de su plantel: “El ambiente la próxima semana en el Allianz Arena será una locura. Sabemos que tenemos que ganar. Lo daremos todo, absolutamente todo lo que tenemos, incluso si tenemos que morir en el campo. Creemos”.

Finalmente, anticipó que el duelo de vuelta mantendrá el mismo perfil ofensivo “El PSG simplemente no aceptará hacer las cosas de manera diferente. Y nosotros tampoco. Así son los dos equipos. Pero solo espero que el resultado sea diferente”.