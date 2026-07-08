Celtic contrataría canterano de Medellín por 6M de euros

El mercado de fichajes en el fútbol europeo se sigue moviendo de la mejor manera y junto con ello llega un nuevo protagonismo de los jugadores colombianos, aunque en esta ocasión no es precisamente con alguno de los que estuvo presente con la selección en la Copa Mundial.

Lea también FCF define el futuro de Néstor Lorenzo tras la eliminación del Mundial

Camilo Durán es el jugador que se roba todas las miradas, ya que desde la temporada 2025 ha estado en el radar de varios equipos tras su extraordinaria participación en la Champions League y la liga local de Azerbaiyán, pero finalmente sería Celtic el que llevaría a cabo su respectiva contratación.

Celtic pagaría 6M de euros por el canterano de Medellín

El mercado de fichajes europeo podría abrirle una puerta de lujo al fútbol colombiano con la posible llegada de Camilo Durán al Celtic de Escocia. El joven futbolista es uno de los nombres que más interés ha despertado en las últimas semanas y todo apunta a que el histórico club de Glasgow estaría dispuesto a invertir cerca de seis millones de euros para quedarse con sus derechos deportivos.

Con tan solo 24 años, el delantero central ha logrado llamar la atención de Celtic gracias a sus destacadas actuaciones, su proyección y su capacidad para adaptarse a diferentes funciones dentro del terreno de juego. Ese crecimiento no ha pasado desapercibido para varios equipos del continente europeo, aunque el Celtic parece haber tomado la delantera en la negociación.

La cifra de seis millones de euros se da no solamente porque Celtic demuestre confianza en el potencial del futbolista, sino porque Durán cuenta con un contrato amplio con Qarabag hasta junio de 2028, por lo que deberán cumplir también con la cláusula de recisión.

Aunque todavía restan detalles para cerrar el acuerdo, las conversaciones entre las partes avanzan de manera positiva y existe optimismo sobre la posibilidad de que la transferencia se haga oficial en los próximos días. El entorno del jugador también ve con buenos ojos el cambio, entendiendo que se trata de un paso importante para consolidar su carrera en el fútbol europeo.

¿Cómo le fue a Camilo Durán con Qarabag?

Tras su paso por el fútbol de Portugal jugando en la segunda división con Portimonense, arribó a Qarabag para jugar en la temporada 2025/26 y desde entonces ha tenido destacadas participaciones a nivel local e internacional, ya que ha tenido la oportunidad de brillar en Champions League.

Durán ya completó un total de 45 partidos con la camiseta del conjunto de Azerbaiyán, más de 3.000 minutos dentro del terreno de juego en los que se ha podido reportar con 15 goles y 10 asistencias, cifras que llamaron la atención de Celtic.