El ‘Pibe’ sentenció a Colombia: ¿Qué hizo falta en el Mundial?

Sin duda alguna, la eliminación de la Selección Colombia pegó fuertemente en una generación que puede estar terminando. Un futuro poco claro con la continuidad de Néstor Gabriel Lorenzo como seleccionador y la necesidad de revolucionar con nuevos convocados jóvenes ante la salida de James Rodríguez, David Ospina, y las dudas de Juan Fernando Quintero, Yerry Mina, entre otros.

Uno de los grandes referentes de la historia de la Selección Colombia es nada más ni nada menos que Carlos Alberto el ‘Pibe’ Valderrama. El samario no perdió el tiempo para reaccionar a la eliminación desde el punto penal destacando que, en algún momento les dará resultado después de un sinfín de negativos resultados en esta definición.

De la ilusión que tenía Carlos Valderrama, el exjugador sacó algunas conclusiones, entre ellas, lo que faltó para que Colombia pudiera lograr la victoria y seguir con paso firme para los cuartos de final. Un goleador que no tiene en estos momentos el seleccionado cafetero y que complicó bastante.

EL ‘PIBE’ DEFINIÓ QUÉ FALTA EN LA SELECCIÓN COLOMBIA

Después de la eliminación, Carlos Valderrama apareció en las redes sociales junto con su esposa, Elvira Redondo. Ambos les agradecieron a los jugadores por este camino en el que entraron a octavos de final sin perder y líderes del grupo. Luego, el ‘Pibe’ afirmó que no veía a la Selección Colombia eliminada en esta fase.

El ‘Pibe’ mencionó que, “estoy jodido. Ni cerca veía que íbamos a quedar afuera, porque tenemos buen equipo. ‘Si juega bien, siempre va a ganar’; ahí está el mensaje, que no pasa así porque hoy jugamos bien, esta selección juega bien, y no ganamos”.

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A lo largo de estos cinco partidos, Colombia no pudo marcar goles con delanteros. Ni Luis Javier Suárez ni Jhon Córdoba pudieron anotar. El goleador fue Daniel Muñoz, un lateral derecho que acompaña bien al ataque y que firmó dos anotaciones. Bajo ese panorama, el samario sentenció que, “¿qué le hizo falta al equipo? Un goleador. Hoy tuvimos ocasiones de gol, no muchas como en los partidos anteriores, pero tuvimos ocasiones de gol. Con una y ya, pero no tenemos eso”.

LOS PENALES VUELVEN A GOLPEAR A COLOMBIA: “NOS VA A TOCAR ALGUNA VEZ”

Carlos Valderrama dejó claro que, si el equipo juega bien, va a ganar. Para él, Colombia jugó bien ante Suiza y no pudo sellar la victoria y se fueron a los lanzamientos desde el punto penal que ya complica bastante en el combinado nacional.

Sobre perder nuevamente en esta vía como sucedió en 2018, el ‘Pibe’ afirmó que, “otra vez quedamos fuera por penales. Yo pienso que nos va a tocar, no sé cuándo, pero nos va a tocar si seguimos jugando así. Si seguimos jugando al fútbol así, nos va a tocar alguna vez”.

Luego, indicó que, “el impacto (para ganar) lo tenemos. El equipo llegó hasta esta instancia por jugar bien y por ganar (...) llegamos a los penales y no hemos podido pasar de los penales. En Rusia (2018) nos pasó lo mismo contra Inglaterra, y aquí estábamos jugando mejor. Nos falta el goleador”.

EL ‘PIBE’ ELIGIÓ A JHON ARIAS COMO EL MEJOR DE COLOMBIA

En esta edición mundialista, Colombia no pudo contar con un James Rodríguez con buenas sensaciones. Tampoco encontró a un goleador, más allá de Daniel Muñoz convertido en esa faceta goleadora como lateral derecho. Carlos Valderrama no dudó en poner a Jhon Arias como la gran figura de la selección.

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Y es que, el chocoano marcó ante Ghana para sellar el paso a los octavos de final, y, de lejos, fue el mejor jugador en el encuentro frente a Suiza, “no sé por qué lo sacaron, porque era la figura del equipo. Lo cogieron de cábala, y eso no puede ser, porque un jugador así tiene que estar los 90′ (...) él no dice nada, y en el fútbol y en la vida uno tiene que decir algo”, mencionó Carlos Alberto Valderrama.

Infortunadamente, Jhon Arias siempre ha sido un cambio habitual para Néstor Lorenzo. La tarjeta amarilla ante Ghana complicó, pues, si le sacaban otra amarilla se perdía el partido de cuartos si clasificaban. Eso lo que llevó a que Néstor Lorenzo tomara esta decisión de sustituirlo. Arias será uno de los líderes de la nueva generación que vendrá en el futuro.