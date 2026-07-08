FCF define el futuro de Néstor Lorenzo tras la eliminación del Mundial

La destacada participación de la Selección Colombia en la Copa Mundial llegó a su fin en la instancia de los octavos de final, en donde se olvidó de las buenas participaciones que hizo frente a Ghana, Portugal y demás en el partido definitivo ante la Selección de Suiza.

Colombia nuevamente se despide de un certamen mundialista desde los cobros del punto penal, tal como ocurrió en su última participación frente a Inglaterra, y uno de los principales protagonistas fue Néstor Lorenzo, quien dejó bastante de qué hablar por su idea de juego para este compromiso y por los cambios que llevó a cabo en el transcurso del encuentro, por lo que ahora la principal duda es si continuará en el cargo.

Néstor Lorenzo acaba contrato en julio de 2026

Desde su llegada al banquillo nacional en 2022, Lorenzo ha liderado uno de los procesos más estables del fútbol colombiano en los últimos años. Bajo su dirección, la Selección recuperó protagonismo internacional, consiguió la clasificación al Mundial y alcanzó el subcampeonato de la Copa América 2024.

Sin embargo, la participación de la 'Tricolor' en el Mundial de 2026 terminó de manera oficial y junto con ello el futuro de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia comenzará a definirse, ya que su respectivo contrato también finaliza.

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El contrato firmado entre el estratega argentino y la Federación siempre estuvo ligado al ciclo mundialista, contemplando un acuerdo que le aseguraba su permanencia hasta la finalización del Mundial 2026 y, administrativamente, su vínculo se extenderá hasta el 31 de julio, fecha en la que concluirá oficialmente su relación contractual con la Selección Colombia, salvo que ambas partes acuerden una renovación.

Ahora su continuidad dependerá de la FCF, la cual deberá de hacer un análisis exhaustivo sobre su rendimiento, comenzando con la eliminación de Colombia en los octavos de final frente a Suiza, tras caer en la definición por penales. Aunque el equipo mostró pasajes de buen fútbol durante el torneo y logró superar la fase de grupos, el objetivo de igualar o superar la histórica actuación de Brasil 2014 no pudo cumplirse.

Jesurún respalda a Néstor Lorenzo

En una pequeña atención a medios previa al Mundial, el directivo dejó claro que las directivas de la Federación se encuentran muy contentas por el trabajo que ha realizado el argentino, a pesar de los resultados de los últimos juegos amistosos, los cuales fueron los encargados de que el futuro del argentino no estuviese asegurado.

“¿Quién cuestiona el futuro de Lorenzo? ¿Por qué? Es el técnico en propiedad de la Selección y estamos muy contentos con él”, aseguró el directivo, quien también agregó que la renovación del entrenador se estudiará en su momento; por ahora lo importante es el Mundial. “Ya miraremos, no apresuran los tiempos, calmita”.

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Néstor Lorenzo defendió a Colombia tras la eliminación: "Merecimos un poco más"

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Lorenzo destacó la propuesta de su equipo y consideró que el empate sin goles no reflejó lo sucedido sobre el terreno de juego.

"De todas maneras, creo que merecimos un poco más en los 90 minutos por las intenciones que tuvimos en los remates. Sabíamos que estos partidos, a medida que se fue alargando el juego, los equipos fueron perdiendo energía y terminaron en el empate final que llevó a los penales", afirmó el seleccionador.