Celtic presentó de manera oficial el fichaje de canterano de Medellín

El fútbol europeo ya se prepara para regresar a jugar la temporada 2026/27 una vez termine de manera oficial la Copa Mundial. Mientras tanto las directivas de los clubes y los cuerpos técnicos van trabajando en las respectivas reestructuraciones de sus plantillas y movimientos en el mercado de fichajes, tal como lo hizo Celtic.

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El histórico equipo de Escocia vuelve a dar de qué hablar con un fichaje que muy pocos esperaban y fue el de Camilo Durán, quien se formó en la cantera de Independiente Medellín y poco a poco fue escalando, hasta el punto en el que llegó a Europa, ya jugó Champions League y ahora estará presente con uno de los clubes más grandes de Escocia.

Presentación oficial de Camilo Durán en Celtic

Camilo Durán es el jugador que se roba todas las miradas, ya que desde la temporada 2025 ha estado en el radar de varios equipos tras su extraordinaria participación en la Champions League y la liga local de Azerbaiyán, pero finalmente sería Celtic el que llevaría a cabo su respectiva contratación.

La llegada de Durán responde a la política deportiva que ha caracterizado al Celtic en los últimos años, apostarle a futbolistas jóvenes con gran proyección y capacidad de crecimiento, considerando que el colombiano reúne las condiciones físicas, técnicas y tácticas para convertirse en una pieza importante a mediano plazo.

La negociación se llevó a cabo por una cifra de seis millones de euros que no se da no solamente porque Celtic demuestre confianza en el potencial del futbolista, sino porque Durán cuenta con un contrato amplio con Qarabag hasta junio de 2028, por lo que deberán cumplir también con la cláusula de recisión.

Durán fue confirmado y al poco tiempo comenzó los entrenamientos con sus nuevos compañeros y trabajará para convencer al entrenador de que está listo para debutar lo antes posible.

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¿Cómo le fue a Camilo Durán con Qarabag?

Tras su paso por el fútbol de Portugal jugando en la segunda división con Portimonense, arribó a Qarabag para jugar en la temporada 2025/26 y desde entonces ha tenido destacadas participaciones a nivel local e internacional, ya que ha tenido la oportunidad de brillar en Champions League.

Durán ya completó un total de 45 partidos con la camiseta del conjunto de Azerbaiyán, más de 3.000 minutos dentro del terreno de juego en los que se ha podido reportar con 15 goles y 10 asistencias, cifras que llamaron la atención de Celtic.