Paranaense le pone competencia a Kevin Viveros: nuevo delantero colombiano fue oficializado

Ante la interrupción del Mundial 2026, el Brasileirao sigue dando de qué hablar con el mercado de fichajes y con la tendencia de contrataciones de jugadores colombianos. Athletico Paranaense fue el equipo que inició con las compras de futbolistas cafeteros, nada más ni nada menos que con Kevin Viveros.

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Con el ‘Tren’ Viveros, Athletico Paranaense logró el ascenso para la Serie A de Brasil. El club de Paraná también contrató a Juan Camilo Portilla, Jhon Stiven Mendoza, Carlos Terán, Alejandro García y Felipe Aguirre. Le han dado resultado, pues el club está en la cuarta casilla del Brasileirao clasificado a Copa Libertadores.

Kevin Viveros es hoy por hoy el delantero más importante del Brasileirao, pues es el máximo goleador de la liga brasileña con 11 goles e infortunadamente no le alcanzó para meterse dentro de los 26 convocados para la Selección Colombia. Pese al tremendo momento del atacante, Paranaense confirmó otro delantero colombiano.

KERWIN VARGAS, NUEVO DELANTERO DE ATHLETICO PARANAENSE

Athletico Paranaense tiene a Kevin Viveros como el máximo goleador del Brasileirao con 11 goles y ahora le pondrá más competencia al delantero vallecaucano con el fichaje de Kerwin Andrés Vargas Calderón. El atacante oriundo de La Concordia, Magdalena hace 24 años tendrá su primera oportunidad en suelo brasileño.

Kerwin Vargas nunca jugó a nivel profesional en Colombia. Sus primeros pinitos como futbolista fueron en el Feirense de Portugal en la temporada 2021-22. Esa primera experiencia europea dejó un saldo de 31 partidos disputados y ocho goles anotados.

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Tras ese antecedente que tuvo en Portugal, Kerwin Vargas salió a la MLS firmando contrato con el Charlotte desde el 2022 hasta la fecha. En este 2026, el delantero magdalenense disputó 15 partidos anotando dos goles y ha dado tres asistencias. Ahora tendrá un nuevo reto por delante en Brasil con el Athletico Paranaense haciendo dupla con su compatriota, Kevin Viveros.

EL PROCESO DE KERWIN VARGAS EN SELECCIÓN COLOMBIA

Además de su trayectoria en Portugal y en la MLS con el Charlotte FC, el delantero de La Concordia ha tenido proceso en selecciones Colombia. Su paso por la ‘Tricolor’ fue en el 2023 en un amistoso con el combinado Sub-23. Marcó un gol ante Perú en el Estadio Jaime Morón León de Cartagena.

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No fue una carrera larga en la Selección Colombia con apenas uno que otro partido en el 2023. Kerwin Vargas tendrá que dejar buenos números en Paranaense en una temporada en la que el ‘Furacao’ está en la cuarta casilla del Brasileirao y está cerca de asegurar la Copa Libertadores.

En caso de dejar buenos números en Brasil, la Selección Colombia podría tenerlo en cuenta para la planificación del futuro y con el cambio generacional que debe venir. El magdalenense tiene 24 años y le quedan muchos años para poder convencer al cuerpo técnico y ganarse un lugar en el seleccionado cafetero.