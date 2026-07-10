Así se mueve Once Caldas en el mercado de fichajes: salidas, llegadas y rumores

La Liga Betplay 2026 de clausura está a pocos días de comenzar y los equipos participantes empiezan a ultimar detalles con respecto a la conformación de sus plantillas de jugadores para ir en busca del título.

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La escuadra comandada por el Arriero Herrera es una de las que más viene sondando en el último momento durante el mercado de fichajes por los movimientos que ha venido llevando a cabo en cuanto a salidas y nuevas incorporaciones.

Fichajes de Once Caldas

Once Caldas vuelve a destacar en el Fútbol Profesional Colombiano tras varias semanas de manejar un bajo perfil desde que se dio la eliminación de la Liga Betplay de apertura, en esta ocasión por el movimiento de lujo que haría en el mercado de fichajes.

El equipo comandado por el Arriero Herrera se despidió del certamen de apertura con la frente en alto y los objetivos claros por parte del cuerpo técnico, "quedar campeones" por lo cual están conformando la carpeta de posibles fichajes de alto nivel, con jugadores de amplia experiencia recorrido internacional e incluso campeones de la Copa Libertadores.

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El club dirigido por Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera fue uno de los primeros en hacerse notar en el mercado y confirmó la llegada de Andrés Correa, procedente del Deportivo Cali, Edwin Torres, Juan Pablo Nieto y se espera que se anuncie en próximas horas la llegada de Daniel Londoño que llegó a un acuerdo con los de Manizales.

Bajas en Once Caldas

Hay seis ausencias más en esta pretemporada, y está claro que deben buscar volantes por la salida de Déinner Quiñones, Esteban Beltrán, Luis ‘Niche’ Sánchez e Iván Rojas.

Además de estos tres jugadores, Kevin Cuesta y Felipe Cifuentes tampoco seguirán dentro de la institución. De hecho, en esta pretemporada, los jugadores citados no han hecho parte de los entrenamientos. Tampoco sigue Juan Camilo Quintero que era el preparador físico del cuadro de Manizales.

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A ellos se terminaría sumando otro mediocampista que jugó por dos años en el club, Iván Rojas, quien a pesar de tener contrato hasta diciembre de la presente temporada, terminó saliendo como agente libre y se convertirá en nuevo jugador de Águilas Doradas.