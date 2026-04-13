Cerro Porteño Vs Junior: árbitros y VAR para el partido por Copa Libertadores

Junior de Barranquilla visitará este martes 14 de abril a Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay, en partido válido por la segunda fecha del grupo F en la Copa Conmebol Libertadores.

Lea también Junior sufrió contratiempo antes de enfrentar a Cerro Porteño

Junior quiere dar el golpe

El equipo colombiano afrontará el compromiso con el objetivo de dar el golpe en el certamen internacional en condición de visita, teniendo en cuenta que en la primera fecha empató como local con Palmeiras, que parte como favorito a título.

Los dirigidos por Alfredo Arias tratarán de trasladar a la Copa Libertadores el buen rendimiento demostrado en condición de visita en la Liga BetPlay, ya que los 'rojiblancos' han ganado 15 puntos de 24 posibles.

Lea también Así el historial de Junior vs Cerro Porteño por torneos Conmebol

Para lograr un resultado destacado, los barranquilleros no presentan novedades en su nómina y tienen plantel completo para el compromiso.

Cerro Porteño con dudas

Por otro lado, Cerro Porteño afrontará el compromiso con grandes dudas, ya que después de caer en la jornada inaugural con Sporting Cristal, registró un pálido empate con El Nacional en la liga local.

El ciclón no podrá contar con el mediocampista Cecilio Domínguez, que fue expulsado ante Sporting.

Árbitros y VAR Para Cerro Porteño Vs Junior

Lea también Junior complica a Águilas Doradas en Liga BetPlay: así quedó el partido

Árbitro central: Esteban Ostojich (Uruguay)

Asistente 1: Nicolás Tarán (Uruguay)

Asistente 2: Carlos Barreiro (Uruguay)

Cuarto árbitro: Mathias De Armas (Uruguay)

VAR: Andrés Cunha (Uruguay)

AVAR: Santiago Fernández (Uruguay)

Asesor de Árbitros: Manuel Bernal (Paraguay)