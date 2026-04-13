Junior sufrió contratiempo antes de enfrentar a Cerro Porteño

La participación del Junior de Barranquilla en un grupo complicado con Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal arrancó con un empate a un tanto contra los brasileños en condición de local en el Jaime Morón León de la ciudad de Cartagena.

Tranquilos con los puntos que tienen en la Liga BetPlay, podrían concentrarse más en la Copa Libertadores que, sin duda alguna, es la prioridad en busca de ganar un torneo internacional por primera vez en su historia. Por esta razón, contra Águilas Doradas utilizaron varios nombres distintos a los que Alfredo Arias acostumbra a alinear como Jefferson Martínez, Carlos Bacca de titular, entre otros.

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Esta Copa Libertadores tendrá una segunda parada en Asunción enfrentando al Cerro Porteño que arrancó la competencia con una derrota por la mínima diferencia contra Sporting Cristal. Infortunadamente para este duelo en el Estadio La Nueva Olla, Junior no podrá contar con un futbolista que se estaba recuperando de un golpe.

LA BAJA DEL JUNIOR PARA ENFRENTAR A CERRO PORTEÑO

El 3 de abril en el juego entre el Junior vs Deportivo Cali en el que los atlanticenses perdieron con un 1-2, los dirigidos por Alfredo Arias perdieron a Cristian Barrios, que representa una baja sensible para lo que viene. Una dolencia muscular lo dejó afuera del debut en la Copa Libertadores y frente a Águilas Doradas.

Aunque se preveía que podía regresar contra Cerro Porteño y ser parte de la delegación rumbo a Paraguay, el club sufrió un contratiempo que truncó esa posibilidad de contar con el extremo ex América de Cali.

Y es que, de acuerdo con información del periodista Breinner Arteta, Cristian Barrios no podrá estar en el duelo de la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño, dado que, sigue en recuperación del golpe sufrido el 3 de abril.

Cristian Barrios ya está ultimando detalles para regresar al campo de juego y a las convocatorias con el Junior de Barranquilla. El extremo barranquillero ya habría superado ese golpe y espera a estar al 100% para volver al terreno de juego con el cuadro atlanticense.

CERRO PORTEÑO TAMBIÉN PRESENTA UNA BAJA CLAVE

Infortunadamente, Junior no podrá contar con Cristian Barrios, pero sí viajó a Asunción con las mejores fichas para poder conseguir los primeros tres puntos en la Copa Libertadores. Para este duelo, Cerro Porteño tampoco podrá tener en el campo de juego a una figura,

Se trata nada más ni nada menos que de Cecilio Domínguez, un referente e ícono de Cerro Porteño que fue protagonista en la derrota contra Sporting Cristal por una tarjeta roja. Una torpeza en un saque de banda arrojando el balón a un contrario que buscaba ralentizar el reinicio del juego.

La baja de Cecilio representa un dolor de cabeza para Ariel Holan que esperaba tener a sus mejores fichas para los duelos de Copa Libertadores teniendo en cuenta todo lo que está en juego en la fase de grupos de la competencia internacional más importante a nivel de clubes en Sudamérica.

LA DELEGACIÓN DEL JUNIOR

Junior ya llegó a Asunción para afrontar el duelo por la Copa Libertadores este martes a las 5 de la tarde en horario de Colombia. En este vibrante duelo, Alfredo Arias solo tendrá la ausencia de Cristian Barrios que ni podrá estar por la lesión que sufrió ante el Deportivo Cali.

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La delegación que viajó a Asunción está compuesta por 24 jugadores, la ausencia de Cristian Barrios es la única que tendrá. De resto, Alfredo Arias llamó a toda la base que estuvo en el duelo ante Águilas Doradas en la victoria cómoda de 0-3. Se espera que, para este parido del torneo internacional, Arias sí tenga en cuenta a sus mejores fichas desde el arranque.

No hay muchas novedades para el Junior en Paraguay con jugadores como Teófilo Gutiérrez, Guillermo Paiva, Carlos Bacca que regresó con gol y Luis Fernando Muriel, Guilermo Celis, entre otros jugadores referentes de la institución para sacar la primera victoria de la Copa Libertadores.