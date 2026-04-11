Junior complica a Águilas Doradas en Liga BetPlay: así quedó el partido

Este sábado 11 de abril, por la jornada número 16 de la liga colombiana del primer semestre del año, Junior de Barranquilla se enfrentó en condición de visitante a Águilas Doradas.



Aunque el equipo antioqueño oficiaba como local, el favorito para llevarse este encuentro era la escuadra dirigida por el uruguayo Alfredo Arias. Y bien, al final se dio lo que figuraba en la previa.

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3 a 0 final

Junior de Barranquilla terminó ganando 3 goles a 0. El extremo Bryan Castrillón, al minuto 2, marcó la apertura del marcador. El centro delantero Carlos Bacca, al 45, anotó el segundo tanto. Por último, Luis Muriel, al 87, sentenció el juego.



Con esta victoria, la escuadra de la capital del departamento del Atlántico llegó a 28 puntos y está muy cerca de cerrar la clasificación a la siguiente ronda del torneo. Se ubicó en la tercera casilla de la tabla de posiciones.

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Panorama duro para Águilas

La derrota, por su parte, deja con un panorama complejo a Águilas Doradas, dirigido por Juan David Niño, quien en el año 2025 estuvo al frente de Real Cundinamarca, equipo de la segunda división del fútbol profesional colombiano.



El conjunto paisa quedó en la novena casilla de la tabla de posiciones con 22 unidades. Restan muy pocas fechas de la liga colombiana y, en los partidos que dispute, Águilas Doradas deberá sacar resultados positivos para poder meterse en las finales del campeonato.



Para poder concretar la clasificación, Águilas Doradas también debe mejorar mucho el juego, ya que este sábado Junior de Barranquilla, a lo largo del compromiso, fue muy superior.

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Junior llegó tras empatar en Copa

El conjunto costeño, a propósito, llegó a este encuentro tras empatar 1 a 1 con Palmeiras de Brasil, en condición de local, por la primera jornada del grupo F de la Copa Libertadores de América.



Después de aquel cotejo, Alfredo Arias se pronunció en conferencia de prensa. “Antes hay que decir que jugábamos ante un rival muy bueno. En la estadística histórica no le habíamos ganado. Solo habíamos hecho un gol y nos habían anotado 11. Ahora es un Palmeiras mejorado, es primero en Brasil, con cinco puntos de diferencia al segundo. Jugamos ante un rival muy fuerte y debutar en la Copa nos condicionaba mucho por cómo veníamos jugando", expresó.



"El primer tiempo lo planteamos bien, quizás sorprendimos, le dimos seguridad a nuestra línea defensiva. Pusimos jugadores de buen pie, buscando asociarnos y llegar por sorpresa. Incluso hasta el gol de ellos estuvimos bien en cancha. Pero muchos de esos jugadores no venían jugando; Teo tenía amarilla. Los cambios teníamos que hacerlos sí o sí”, sentenció, entre otras cosas más.