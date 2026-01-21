César Farías llegó a un "gigante de América" y pidió el fichaje de polémico jugador

César Farías ya aterrizó en Guayaquil y dio el primer paso para convertirse oficialmente en el nuevo director técnico de Barcelona SC, uno de los clubes más importantes de Ecuador. El arribo del entrenador venezolano marca el inicio de una nueva etapa para este conjunto, que busca recomponer su rumbo deportivo.

En las próximas horas, Barcelona presentará de manera oficial a Farías, quien asumirá el cargo tras la salida de Ismael Rescalvo. El club se adelantó a los hechos con un comunicado en el que confirmó la desvinculación del técnico español, dejando allanado el camino para la llegada del nuevo cuerpo técnico.

Primeras declaraciones de César Farías como entrenador de Barcelona

A su llegada al aeropuerto, Farías dialogó brevemente con algunos medios de comunicación y dejó claro el peso que representa asumir este reto. “No es un paso cualquiera, es un paso con la responsabilidad de este gigante de América”, señaló el entrenador, consciente de la exigencia histórica y popular que rodea a Barcelona.

Farías pidió al Pipa Benedetto

Más allá de su presentación, Farías ya empezó a influir en las decisiones deportivas del club. Una de sus primeras solicitudes fue el fichaje del delantero argentino Darío ‘Pipa’ Benedetto, un nombre que no pasa desapercibido por su recorrido y por la polémica que suele rodearlo.

El propio Farías confirmó el interés y destacó la buena relación previa con el atacante. “A Benedetto lo dirigí en Xolos. Él está muy dispuesto, lo vamos a conversar mañana”, afirmó, dejando abierta la puerta a una posible incorporación en el corto plazo.

Benedetto, de 35 años, se encuentra actualmente como agente libre. Su último gol lo marcó en 2024 cuando militaba en Boca Juniors, y posteriormente tuvo pasos por Querétaro, Olimpia y Newell’s Old Boys, sin lograr continuidad ni protagonismo sostenido.

Farías se reencontrará con Oyola, jugador con quien se peleó

Para Farías, esta será su segunda experiencia como director técnico en el fútbol ecuatoriano. Entre 2022 y 2023 estuvo al frente de Aucas, etapa que terminó de manera abrupta tras un fuerte conflicto con Bryan Oyola, quien en ese momento era jugador de Delfín.

La situación adquiere un matiz particular si se tiene en cuenta que Oyola hoy hace parte de la plantilla de Barcelona, por lo que el futbolista y el entrenador volverán a coincidir, ahora bajo un contexto completamente distinto.

Con su llegada a Guayaquil, César Farías asume uno de los desafíos más grandes de su carrera, en un club cuya hinchada exige resultados inmediatos y protagonismo permanente, mientras empieza a tomar forma un proyecto que promete decisiones fuertes desde el inicio.