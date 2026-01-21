Alexis Henríquez rechazó llegar al cuerpo técnico de Nacional, ¿por qué?

Alexis Henríquez confirmó que rechazó una propuesta para integrar el cuerpo técnico de Atlético Nacional. Así lo hizo saber mediante sus declaraciones de este miércoles 21 de enero en el programa Planeta Fútbol de RCN y Win Sports.

El exdefensor central, hoy entrenador con licencia profesional, explicó que el acercamiento se dio en 2024, cuando desde Nacional buscaron vincularlo aprovechando su trayectoria y peso histórico dentro del club verdolaga.

Henríquez aclaró que la oferta no llegó directamente por parte del entonces entrenador Efraín Juárez, sino desde la dirigencia del club, un detalle que consideró importante al momento de tomar su decisión.

¿Por qué Alexis Henríquez rechazó ser asistente técnico de Nacional?

“Una vez me llamaron para trabajar con Efraín Juárez. Les dije que no. El club era el que me quería tener ahí. No conocía a Juárez, nunca hablé con él”, expresó el exjugador, dejando claro que no hubo contacto previo con el técnico.

El exzaguero explicó que su negativa obedeció a una razón puntual: su deseo de continuar con Lucas González, con quien ya tenía un proceso consolidado dentro del fútbol profesional, pues comentó que “en ese momento estaba trabajando con Lucas González”.

Trayectoria de Alexis Henríquez como asistente técnico

De hecho, Alexis Henríquez fue asistente técnico de Lucas González entre 2023 y 2024, acompañándolo en sus etapas en Águilas Doradas, América de Cali y Central Córdoba de Argentina, una experiencia que marcó su inicio en los banquillos.

Posteriormente, Henríquez asumió un rol formativo en Once Caldas, donde dirigió al equipo sub 20 durante todo 2025, hasta recibir una nueva propuesta para volver a ser asistente técnico de González, esta vez en Deportes Tolima, cargo que desempeña actualmente.

Pese a rechazar la posibilidad de volver a Nacional desde el cuerpo técnico, Henríquez mantiene una relación cercana con la institución, a la que considera fundamental en su carrera deportiva y profesional.

Cabe recordar que Alexis Henríquez es uno de los grandes ídolos de Atlético Nacional, club en el que militó entre 2012 y 2019 y con el que conquistó trece títulos, entre ellos la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana, dejando una huella imborrable en la historia verdolaga.