Edwuin Cetré sale de Estudiantes: hay acuerdo con otro grande de Argentina

El mercado de fichajes no para y los futbolistas colombianos siguen siendo protagonistas, ahora el jugador que se lleva los focos de atención es el delantero Edwuin Cetré, quien está muy cerca de salir de Estudiantes de La Plata para probar suerte en otro gigante club argentino.

El extremo izquierdo de 28 años, quien tiene contrato con el equipo ‘Pincharrata’ hasta diciembre del 2026, ya tendría acuerdo con otra institución luego de su fallido traspaso al Athletico Paranaense de Brasil, donde supuestas diferencias en algunos términos de la negociación terminó rompiendo el fichaje.

Lea también: Gabriel Fuentes sorprende y está muy cerca de llegar al América

Edwuin Cetré, muy cerca de ser nuevo jugador de Boca Juniors

De acuerdo con información del periodista Julián Capera de ESPN, el delantero caleño será transferido a Boca Juniors en una negociación donde el equipo Xeneize se hará acreedor del 100 % de los derechos deportivos de Cetré, recordando que el DIM tiene el 50 % de su ficha y Estudiantes la otra mitad.

Si no se presentan novedades, el delantero presentará exámenes médicos la próxima semana (martes o miércoles) y luego firmará un contrato hasta 2029 con el equipo Xeneize, que por fin se hará con los servicios de un atacante colombiano luego de los fallidos intentos por fichar a Marino Hinestroza y Kevin Serna.

¿Cuánto pagaría Boca Juniors por el fichaje de Edwuin Cetré?

El futbolista que ha vestido la camiseta de Santos Laguna (México), Junior y el Deportivo Independiente Medellín, está tasado actualmente en 3 millones de euros, sin embargo, Estudiantes no lo vendería por menos de 5 millones, sabiendo que Parananese estaba dispuesto a pagar 6 millones por el colombiano.

Todavía no hay una cifra confirmada sobre el acuerdo de Estudiantes con Boca Juniors, sin embargo, la cifra estaría rondando los 5 millones de euros, algo parecido a lo que en su momento propuso Paranaense.

En otras noticias: así fue el primer triunfo de Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay 2026