Gabriel Fuentes sorprende y está muy cerca de llegar al América

Uno de los futbolistas colombianos que milita actualmente en Fluminense es el lateral izquierdo Gabriel Fuentes, quien tiene contrato con el equipo carioca hasta agosto de 2028, pero que estaría buscando espacio en otro club ante la falta de minutos en cancha con el equipo brasileño.

El futbolista samario de 28 años, quien es bien recordado por su paso en el Junior de Barranquilla (donde fue campeón de tres ligas locales), está muy cerca de cambiar de equipo en este mercado de fichajes ante el interés de un ‘grande’ del continente americano.

Gabriel Fuentes, con negociaciones avanzadas con el Club América

De acuerdo con información del experto en fichajes, César Luis Merlo, el lateral colombiano Gabriel Fuentes está muy cerca de llegar al Club América de México en condición de préstamo por un año y con opción de compra, jugador que pese a su falta de titularidad en el Fluminense ha llamado la atención del equipo más ganador del país azteca.

Fuentes tendría la firme intención de irse al fútbol mexicano para poder volver a destacarse tal y como lo hizo en su momento jugando para el Junior de Barranquilla, pues en Fluminense no ha podido asentarse como titular.

Los números de Gabriel Fuentes en su carrera deportiva

El lateral samario tuvo su mejor rendimiento jugando para el equipo ‘tiburón’ de Colombia, donde jugó 252 partidos, anotó nueve goles y ofreció 28 asistencias, una estadística alejada a lo que ha podido hacer en Fluminense (club donde milita desde septiembre del 2024), registrando 34 partidos (2,455 minutos de juego) y aportando 5 asistencias.

De concretar el fichaje del colombiano a las ‘Águilas del América’, se trataría del tercer jugador que llega desde el Brasileirao al club mexicano en este mercado de fichajes, recordando que ya se habían unido a las filas Raphael Veiga de Palmeiras y el jugador Lima de Fluminense.