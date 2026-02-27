Los cinco colombianos que jugarán octavos de final de la Europa League

Todas las competencias europeas están llegando a zonas decisivas con la fase de los octavos de final que espera dar de qué hablar, y, como si fuera poco, con la necesidad por parte de cinco jugadores colombianos que buscan meterse en una final y por qué no, ganar un título internacional.

Pues bien, este jueves 26 de febrero se jugaron los Play-Offs de los octavos de final de la UEFA Europa League con vibrantes series y con un representante de Colombia que necesitaba clasificar a la siguiente fase y lo logró.

Además, de la fase de la liga que es el primer paso para llegar a estos octavos de final, la tabla de posiciones también dejó a otros cuatro jugadores colombianos clasificados de manera directa. En ese sentido, serán cinco los representantes del país.

Pudieron haber sido más si Fenerbahce hubiese clasificado y si hubiese mantenido a Jhon Jáder Durán que dejó el club para firmar con el Zenit. Por su parte, en la Roma se fue Devis Vásquez, arquero que, de igual forma, tampoco tuvo mucha cabida en la clasificación directa del cuadro capitalino de Italia.

CINCO FUTBOLISTAS COLOMBIANOS JUGARÁN LA FASE DE OCTAVOS DE FINAL DE LA EUROPA LEAGUE

Desde la fase de la liga en la UEFA Europa League, cuatro jugadores de Colombia lograron sellar el paso a los octavos de final de manera directa. El FC Midtjylland quedó tercero en la tabla de posiciones con Pedro Bravo, volante vallecaucano de 21 años que tendrá participación en la siguiente instancia buscando sorprender. De por sí, el equipo danés ya dio golpes con ese tercer puesto.

El cuarto fue Real Betis que, en sus filas tiene a dos jugadores colombianos. Por un lado, está Nelson Deossa, mediocampista que ha tenido regularidad en la institución de Manuel Pellegrini, y, por el otro, el goleador Juan Camilo Hernández que no tuvo la chance de jugar la Conference League la temporada pasada y ahora tiene este privilegio apostando por llegar a la final.

Infortunadamente, el ‘Cucho’ ha estado lesionado y espera recuperarse pronto para estar dentro de las canchas en la Liga de España y en las siguientes instancias de la Europa League. Otro de los clasificados fue el Sporting Braga que entró de manera directa en la sexta posición.

Aunque en el equipo luso Samy Merheg juega en las juveniles, el delantero que representa a la selección del Líbano, pero nació en Pereira, Colombia podría tener la chance en la competencia internacional. No estuvo en la fase de la liga, dado que no pudo estar inscrito. En la temporada, el atacante ya hizo parte de una que otra convocatoria, pero sin debutar en el primer equipo.

Por último, viniendo de los Play-Offs de los octavos de final de la Europa League, el Bologna de Jhon Janer Lucumí también logró sellar la clasificación después de superar al Brann con un marcador de 1-0 en los dos partidos de la eliminatoria.