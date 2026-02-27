Conference League 2025-26: confirmados TODOS los clasificados a octavos de final

La UEFA Conference League ya tiene definidos a sus 16 equipos clasificados a los octavos de final, luego de que este jueves se disputaran los juegos de vuelta de los playoffs previos a esta instancia. Con ello, quedó completo el cuadro de clubes que seguirán en carrera por el título continental.

Ocho equipos ya tenían asegurado su lugar en esta fase tras finalizar entre la primera y la octava casilla en la etapa anterior del certamen. Estos clubes avanzaron de manera directa, evitando la ronda de repechaje y asegurando además una ventaja deportiva para la siguiente serie.

Equipos que cerrarán de local en octavos de Conference

Los clasificados directos son Racing de Estrasburgo, Raków Częstochowa, AEK Atenas, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz 05 y AEK Larnaca. Todos ellos terminaron en la parte alta de la tabla y ahora esperan rival.

Por su parte, los otros ocho cupos se definieron a través de los playoffs, en una jornada vibrante que terminó por completar el grupo de aspirantes al trofeo. Estos equipos tuvieron que disputar una serie adicional para mantenerse con vida en la competencia.

Clubes que cierran de visitante la próxima fase de Conference

Los clubes que lograron avanzar desde esta fase son Ceje, Samsunspor, Fiorentina, Rijeka, Sigma Olomouc, Crystal Palace, AZ Alkmaar y Lech Poznan, que sellaron su clasificación tras imponerse en sus respectivas llaves.

Vale recordar que los equipos que avanzaron directamente a los octavos de final contarán con la ventaja de cerrar sus series como locales. En contraste, los clubes que vienen de los playoffs iniciarán sus enfrentamientos en casa y definirán como visitantes.

Esta diferencia puede resultar determinante en eliminatorias tan parejas, donde el factor cancha y el respaldo del público suelen inclinar la balanza. Los ocho mejor posicionados en la fase previa buscarán hacer valer esa condición.

¿Cuándo es el sorteo de octavos de Conference League?

El sorteo para conformar los cruces de los octavos de final se llevará a cabo este viernes 27 de febrero, en una jornada clave para conocer el camino de cada equipo rumbo a la final. Dicho sorteo se realizará antes de los correspondientes a la Europa League y la Champions League.

De esta manera, la UEFA Conference League entra en su etapa decisiva con 16 equipos que mantienen intacto el sueño europeo. Pocos históricos y muchas revelaciones estarán presentes.