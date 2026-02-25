Champions League 2025-26: confirmados TODOS los clasificados a octavos de final

Quedaron definidos los 16 clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26, luego de disputarse los playoffs entre los equipos que finalizaron de la novena a la vigesimocuarta posición en la fase liga.

Los ocho clasificados directos fueron los clubes que terminaron entre la primera y la octava casilla. En orden, aseguraron su cupo sin necesidad de repechaje: Arsenal FC, Bayern Múnich, Liverpool FC, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea FC, Sporting de Lisboa y Manchester City.

Resultados playoffs de Champions League

En los cruces de playoffs, el Atlético de Madrid superó a Club Brujas con un global de 7-4, en una serie abierta y con múltiples goles que terminó favoreciendo al conjunto colchonero.

Por su parte, el Newcastle United fue contundente frente al Qarabag FK, imponiéndose con un global de 9-3, mientras que el Bayer Leverkusen dejó en el camino a Olympiacos FC tras un 2-0 en el acumulado.

Una de las grandes sorpresas la dio el Bodø/Glimt, que eliminó al Inter de Milán con un 5-2 global, resultado que sacudió el panorama europeo.

También avanzó el Atalanta BC, que superó 4-3 al Borussia Dortmund en una llave ajustada y vibrante hasta el final.

El París Saint-Germain se impuso 5-4 al AS Mónaco, mientras que el Real Madrid derrotó 3-1 al Benfica, asegurando su presencia en la siguiente ronda.

Finalmente, Galatasaray completó el cuadro tras derrotar a Juventus en los tiempos extra, cerrando así el listado de 16 equipos que continúan en carrera por el título europeo.

Localías de octavos de final de Champions League

Equipos que cerrarán como locales los octavos de final: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

Clubes que abren de locales los octavos: Atlético de Madrid, Newcastle, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt, Atalanta, Real Madrid, París Saint Germain y Galatasaray.