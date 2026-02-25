¿Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la Champions League 2026?

Entre el martes 24 y miércoles 25 de febrero se disputaron los cruces de vuelta de los Play-Offs de los octavos de final de la UEFA Champions League con vibrantes duelos que definieron el camino de ocho equipos más que emparejarán el cuadro principal de la siguiente fase de la competencia más importante a nivel de clubes en Europa.

Vea también: Lorenzo confirmó si Falcao va a ir al Mundial con Colombia

El martes a primera hora, el Atlético de Madrid se quedó con el primer boleto a los octavos de final eliminando con categoría a Brujas con un 4-1 y un global de 7-4. Posteriormente, Newcastle dejó atrás la eliminatoria con el Qarabag que ya tenía un marcador holgado, Bayer Leverkusen igualó sin goles con Olympiacos para sellar la clasificación y el Bodo dio la sorpresa sacando al Inter de Milan.

Por su parte, el miércoles, Atalanta abrió la jornada con la necesidad de hacer una tarea heroica remontando un 0-2 contra Borussia Dortmund. En Italia lo hicieron de manera agónica con un resultado de 4-1. Luego, Real Madrid superó a Benfica con un marcador de 2-1 y un agregado de 3-1. Paris Saint-Germain despidió a su rival de Francia, Mónaco para sellar la clasificación, mientras que Juventus igualó la serie con Galatasaray para forzar el tiempo extra. Los turcos se quedaron con la clasificación.

FECHA DEL SORTEO DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Con todos estos clubes que ya están en los octavos de final y con los que vinieron de atrás por el sistema de los Play-Offs, ya todo está listo para que se conozcan los cruces que, en parte, ya están casi definidos. Habrá un sorteo en el que estos equipos que tuvieron que jugar repechaje tendrán dos posibles rivales, y de ahí saldrá el oponente.

El sorteo de la fase de los octavos de final se llevará a cabo el viernes 27 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. El evento será un paso menos para llegar a la final que será en Budapest, Hungría.

Le puede interesar: Gamero sufriría baja sensible en Cali tras interés de la MLS por una de sus figuras

Los partidos de esta fase de los octavos de final estarían agendados para las semanas del 10 y 11 de marzo en los juegos de ida, mientras que la vuelta para sellar la clasificación a los cuartos de final será el 17 y 18 de ese mismo mes. De esa forma, habrá que esperar la suerte de los 16 clubes en esta fase de octavos.

POSIBLES CRUCES DE LOS OCTAVOS DE FINAL

En el sorteo se definirá la suerte de los 16 equipos, pero hay cosas que ya estarían definidas como los posibles rivales que tendrá cada club que vino de las eliminatorias de octavos de final. Quienes tuvieron que jugar esos Play-Offs rematarán la serie en condición de visitante.

Lea también: Lorenzo sentenció a Jhon Jader Durán en Selección: "que nos ponga a pensar"

Paris Saint-Germain y Newcastle que sellaron la clasificación desde los Play-Offs tendrán que esperar si enfrentarán al Barcelona o al Chelsea. Galatasaray y Atlético de Madrid esperarán por el Liverpool o por el Tottenham Hotspurs, Real Madrid y Bodo serán sorteados con Manchester City o Sporting de Lisboa, mientras que Atalanta y Bayer Leverkusen podrían medirse con Bayern Múnich o Arsenal.