El colombiano que igualó a Falcao como goleador en Champions League

Este martes 24 y miércoles 25 de febrero continúan las emociones de la UEFA Champions League en los Play-Offs de los octavos de final. Con presencia colombiana en estas instancias de Camilo Durán y con Kevin Medina en el Qarabag de Azerbaiyán, hay más tela por cortar para los representantes cafeteros que quieren ganarse un lugar en las siguientes fases.

Vea también: [Video] El colombiano Camilo Durán hizo gol en Newcastle vs Qarabag por Champions

Justamente, llegó el turno del Qarabag que necesitaba dar un golpetazo en Inglaterra frente al Newcastle United. El equipo británico había ganado con una abultada diferencia de 1-6 que ponía en problemas a los azerbaiyanos y a Camilo Durán, goleador del club en esta presente edición de la Liga de Campeones.

Sin duda alguna, la Champions League ha tenido a varios representantes colombianos en fases importantes. Uno de ellos es nada más ni nada menos que Radamel Falcao García que marcó cinco goles en una misma edición de la competencia.

CAMILO DURÁN IGUALÓ A RADAMEL FALCAO GARCÍA COMO GOLEADORES EN LA CHAMPIONS LEAGUE

Pocos conocían el nombre de Camilo Durán antes de esta competencia internacional. El delantero samario logró anotar cinco goles, uno de ellos en la llave frente al Newcastle United en Inglaterra que lo dejó como uno de los mejores atacantes.

Le puede interesar: [VIDEO] Roger Martínez sigue sumando goles para ir al Mundial

Le anotó a Benfica, Ajax, Eintracht Frankfurt, partido en el que marcó un doblete y ante el Newcastle United. Los goles antes de ese encuentro contra los ingleses permitieron que sellaran el paso a los Play-Offs de la Champions League. Además, Durán figuró con delanteros goleadores como Harry Kane y Erling Haaland, quienes llevan ocho y siete tantos respectivamente.

Gracias a estos cinco goles, Camilo Durán llegó a igualarle nada más ni nada menos que a Radamel Falcao García como el segundo máximo goleador en una misma edición de la Champions League. El ‘Tigre’ lo logró en la temporada 2016/17 cuando jugaba con el Mónaco y anotó esa misma cantidad.

Por ahora, el máximo artillero colombiano en una misma edición de la Liga de Campeones es Jackson Martínez que dejó la marca en siete tantos en la temporada 2014/15 con el Porto.

Lea también: Nacional cuenta con bajas vs Santa Fe: cinco ausencias para visitar Bogotá

En esta competencia todavía hay presencia de colombianos que podrían superar a Jackson Martínez o igualar a Falcao y ahora a Camilo Durán. Luis Javier Suárez es el más cercano con ocho partidos disputados y cuatro goles marcados. Está a uno de la marca de Durán y Falcao. Además, Luis Fernando Díaz que ha logrado tres goles en seis encuentros jugados.