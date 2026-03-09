Champions League: así jugarán los colombianos en los octavos de final ¿Cómo VER EN VIVO?

Todo está listo para que se comiencen a disputar los octavos de final de la UEFA Champions League 202/2026.

Este martes 10 de marzo darán inicio los compromisos de ida de los octavos de final, que tendrán la participación de cuatro futbolistas colombianos.

Así jugarán los colombianos en los octavos de final de la Champions League

Los primeros futbolistas colombianos en entrar en acción en los octavos de final de la Champions League son el defensa Dávinson Sánchez y el mediocampista Yáser Asprilla con el Galatasaray.

Asprilla y Sánchez recibirán este martes 10 de marzo a Liverpool en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park de Estambul.

Dávinson ha sido habitual titular y uno de los jugadores más importantes en la defensa de los turcos, mientras que Yáser se ha tenido que ganar un lugar desde el banco de suplentes.

Martes 10 de marzo

Galatasaray Vs Liverpool

Hora: 12.45

TV_ ESPN y Disney +

A segunda hora este martes 10 de marzo, Luis Fernando Díaz visitará con el Bayern Múnich a Atalanta en Bérgamo.

El duelo entre alemanes e italianos llama la atención, teniendo en cuenta que el equipo de la diosa superó en la ronda de playoffs a Borussia Dortmund.

Lucho se ha afianzado como una de las grandes figuras de Bayern Múnich y hombre de confianza del entrenador Vincent Kompany.

El colombiano registra tres goles y una asistencia en la actual Champions League.

Atalanta Vs Bayern Múnich

Hora: 3:00 P.M.

TV ESPN y Disney +

Miércoles 11 de marzo

El miércoles 11 de marzo, Luis Javier Suárez, con su Sporting CP visitará al sorprendente Bogo/Glimt de Noruega en la ida de los octavos de final.

Los portugueses clasificaron directamente a esta instancia, luego de terminar la fase de la liga en la séptima posición.

Por otro lado, el Bodo/Glimt sorprendió al superar en la ronda de los playoffs a Inter de Milán.

Bodo/Glimt Vs Sporting

Hora: 3:00 P.M.

TV: ESPN y Disney +

