Lucho, por la Champions: “me encantan esos momentos en los que creo caos”

Luis Díaz está en la élite del fútbol, su momento en uno de los equipos más importantes del Mundo, el Bayern, lo ponen como uno de los jugadores más desequilibrantes en ataque, previo al duelo contra Atalanta porla Champions League, el colombiano habló para el canal de la Uefa.

Lucho fue claro y directo: “Queremos ganarlo todo. Tenemos que trabajar constantemente, con los pies en la tierra, porque en el fútbol moderno, cualquier equipo te lo puede poner difícil. Hoy en día, todos los equipos son fuertes, así que tenemos que competir muy duro”.

Lucho: "los delanteros y extremos viven para esos momentos, en los que el rival tiene miedo"

El jugador habló de la gran dupla que arma junto a Harry Kane: “Admiro absolutamente todo de él, porque no creo que haya otro delantero como él actualmente. Marca goles, da asistencias, corre, sale al campo y te da pases desde 30 metros. Lo hace todo con la habilidad que tiene, pero también mentalmente, creo que es muy fuerte. También he aprendido mucho de él en ese sentido y lo admiro por ello, porque tiene una mentalidad increíble".

El colombiano reconoce que su momento se debe en parte a los aprendizajes recientes: “Siempre quiere ganar, siempre quiere ayudar al equipo; corre, trabaja duro, y eso es lo importante. Tener un jugador así en tu equipo te da seguridad. Es muy bueno. Lo puede todo”.

Lucho es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo en el uno contra uno, compitiendo con nombres como Lamine Yamal y Vinicus Junior: “Sé que soy peligroso cuando tengo el balón en los pies, así que me encantan esos momentos en los que creo caos para el rival, porque los delanteros y extremos viven para esos momentos en los que el rival tiene miedo o sabes que estás haciendo las cosas bien o estás ayudando al equipo”

Luis Díaz habló para la UEFA: "Ganar la Champions sería increíble, y estamos trabajando duro para lograrlo"

La expectativa de gol del colombiano es alta para esta temporada: “Sigo intentando marcar y asistir, porque para eso también viven los delanteros. Así que, como lo disfruto, siempre intento hacer más". Tengo muchas ganas de ganar, de seguir desarrollándome, de seguir logrando más, porque no me conformo con dormirme en los laureles. Nadie vive en el pasado, así que hay que seguir luchando por más. Si lo haces, todo lo que venga después será aún mejor”.

Díaz recordó sus inicios: “En Colombia, no hay muchas oportunidades y uno tiene que buscarlas, fue difícil estar lejos de mis padres y mis hermanos, porque somos muy unidos. Hubo momentos en los que realmente pensé que era el fin. Pero esos momentos también me recordaron que tenía que luchar para darle a mi familia una vida mejor y conseguir lo que quería, que era jugar al fútbol profesionalmente”.

Lucho fue directo, el jugador del Bayern dejó claro su objetivo: “Ganar la Champions sería increíble, y estamos trabajando duro para lograrlo. Somos un gran club, tenemos un gran equipo y un buen entrenador. Somos una gran familia y trabajamos por el mismo objetivo”.

Los números de Lucho esta temporada son absurdos, 20 tantos, repartidos en 14 goles por la Bundesliga, tres en Champions, dos en Copa de Alemania, uno en Supercopa

La Selección Colombia se ilusiona con las declaraciones del jugador del Bayern: “Cuando estás cansado o hay un día en el que no has dormido bien, intento recordar lo que pasó en el pasado. Intento disfrutar del presente. Intento seguir luchando por mis metas, mis sueños, mis logros. He logrado mucho, pero aún me queda mucho por hacer”.

Adicionalmente el jugador suma 16 asistencias de gol, un número bastante alto que pocos jugadores pueden igualar, en cuanto a rendimiento goleador cada 144 minutos hay garantía de una anotación del guajiro. Un promedio de 0.63 goles por partido.