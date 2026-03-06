Real Madrid fue sancionado por incidente racista en Champions League

Un nuevo episodio de racismo sacudió la Champions League y terminó con sanción para el Real Madrid. Lo que debía ser una jornada marcada por mensajes contra la discriminación terminó empañado por el comportamiento de un aficionado en el Santiago Bernabéu, lo que llevó a la UEFA a tomar medidas disciplinarias contra el club español.

Lea también Real Madrid va de mal en peor y suma una nueva baja sensible

UEFA multa al Real Madrid y ordena cierre parcial del Bernabéu

La UEFA sancionó al Real Madrid con una multa de 15.000 euros y el cierre parcial de 500 asientos en la grada sur inferior del Estadio Santiago Bernabéu.

El castigo se produjo tras un incidente racista registrado durante el partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League frente al Benfica.

Según informó el organismo europeo, la sanción incluye además un periodo de prueba de un año. Durante ese tiempo, el cierre parcial del estadio quedará suspendido siempre y cuando no se repitan hechos similares.

El incidente ocurrió cuando un aficionado fue captado por las cámaras realizando un saludo nazi en la grada de animación durante el encuentro disputado el 25 de febrero.

Tras lo ocurrido, el club actuó rápidamente: identificó al responsable, lo expulsó del estadio e inició un procedimiento disciplinario para retirarle de manera definitiva su condición de socio.

El caso se produce en medio de denuncias por racismo contra Vinicius

El episodio tiene un contexto especialmente delicado, ya que los partidos entre Real Madrid y Benfica habían estado rodeados por acusaciones de racismo.

En el duelo de ida en Lisboa, el brasileño Vinícius Júnior denunció insultos racistas por parte del jugador argentino Gianluca Prestianni, situación que llevó a la UEFA a suspender provisionalmente al futbolista del equipo portugués.

Para el partido de vuelta en Madrid, el club blanco desplegó pancartas y mensajes contra el racismo dentro del estadio. Sin embargo, el gesto del aficionado terminó empañando la jornada.

El Real Madrid condenó el acto y reiteró su compromiso en la lucha contra la discriminación en el fútbol. Por su parte, el Benfica también había tomado medidas tras los incidentes en Lisboa, suspendiendo a cinco socios señalados por comportamientos racistas hacia Vinicius.

Advertencia de la UEFA

La UEFA reiteró que mantiene una postura firme frente a cualquier acto de racismo dentro del fútbol europeo. El organismo advirtió que cualquier reincidencia podría activar el cierre parcial del estadio y derivar en sanciones más severas para el club.

De esta manera, el Real Madrid deberá reforzar sus controles en los próximos encuentros para evitar nuevos incidentes que puedan afectar tanto su imagen como su participación en competiciones internacionales.