Prográmese con la Champions: así se juegan los dieciseisavos de final

La Champions entra en su primera fase de eliminación directa con una ronda de playoffs que promete, aún no son los octavos de final, pero los dieciséis equipos ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto se enfrentarán en series de ida y vuelta para definir a los últimos ocho clasificados.

En ese escenario aparece un nombre propio con acento colombiano: Richard Ríos. El mediocampista está habilitado para disputar la serie con el Benfica frente al poderoso Real Madrid, el club más laureado en la historia del torneo.

Para Ríos, la eliminatoria representa una vitrina inmejorable. Enfrentar al gigante blanco en una instancia decisiva no solo pone a prueba su presente competitivo, sino que lo sitúa en el radar del fútbol europeo en una competencia donde cada detalle cuenta.

El nuevo formato implementado por la UEFA desde la temporada pasada establece que los equipos ubicados entre el noveno y el decimosexto lugar cierran la serie como locales.

Entre los equipos que animan esta ronda destacan pesos pesados del continente. Además del Real Madrid, sobresalen el vigente campeón, el Paris Saint-Germain; el Inter de Milán; la Juventus; el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund, entre otros.

Una vez definidos los ocho clasificados, se realizará el sorteo de los octavos de final. Los ocho mejores de la Fase de Liga avanzaron directamente y serán cabezas de serie. Entre ellos figuran el Arsenal y el Bayern Múnich de Luis Díaz, ubicados en lados opuestos del cuadro para un eventual cruce solo en la final.

La Champions vuelve a latir con intensidad. Y en medio de gigantes europeos, Richard Ríos tendrá la oportunidad de escribir su propio capítulo ante el máximo campeón del continente.

Cronograma de partidos de los dieciseisavos de final de la Champions League

Martes 17 de febrero

Galatasaray vs. Juventus

12:45 p.m. de Bogotá.

Borussia Dortmund vs. Atalanta

3 p.m. de Bogotá.

Monaco vs. París Saint-Germain

3 p.m. de Bogotá.

Benfica vs. Real Madrid

3 p.m. de Bogotá.

Miércoles 18 de febrero

FK Qarabag vs. Newcastle

12:45 p.m. de Bogotá.

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

3 p.m. de Bogotá.

Brujas vs. Atlético de Madrid

3 p.m. de Bogotá.

Bodo/Glimt vs. Inter

3 p.m. de Bogotá.

Martes 24 de febrero

Atlético de Madrid vs. Brujas

12:45 p.m. de Bogotá.

Bayer Leverkusen vs. Olympiacos

3 p.m. de Bogotá.

Inter vs. Bodo/Glimt

3 p.m. de Bogotá.

Newcastle vs. FK Qarabag

3 p.m. de Bogotá.

Miércoles 25 de febrero

Atalanta vs. Borussia Dortmund

12:45 p.m. de Bogotá.

Paris Saint-Germain vs. Monaco

3 p.m. de Bogotá.

Juventus vs. Galatasaray

3 p.m. de Bogotá.

Real Madrid vs. Benfica

3 p.m. de Bogotá