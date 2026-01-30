Champions League: definidos los cruces de dieciseisavos de final

Este viernes 30 de enero en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), se llevó a cabo el sorteo de los dieciseisavos de final (play-offs) de la presente edición de la UEFA Champions League, allí, se definieron los partidos que habrá en aquella instancia del torneo.

Varios equipos de grandísima categoría no lograron avanzar a los octavos de final de manera directa y tendrá que jugar esos ‘playoffs’ para seguir con vida en la competencia, como es el caso del último campeón del torneo, PSG, el Real Madrid, el Inter de Milán y el Atlético de Madrid.

Real Madrid buscará revancha contra Benfica y PSG tiene un rival de respeto

A continuación, se detallan los emparejamientos de la ronda de dieciseisavos de final, partidos de ida y vuelta que se llevarán a cabo los días 17/18 y 24/25 de febrero.

Mónaco (FRA) vs. PSG (FRA)

Galatasaray (TUR) vs. Juventus (ITA)

Benfica (POR) vs. Real Madrid (ESP)

Bosussia Dortmund (GER) vs. Atalanta (ITA)

Qarabag (AZE) vs. Newcastle (ING)

Brujas (BEL) vs. Atlético de Madrid (ESP)

Bodo Glimt (NOR) vs. Inter (ITA)

Olympiacos (GRE) vs. Bayer Leverkusen (GER).

¿Cómo se jugaría los octavos de final de la Champions?

Es importante mencionar que para la ronda de los octavos de final habrá un nuevo sorteo que se llevará a cabo el próximo viernes 27 de febrero, una vez se desarrollen todos los cruces de dieciseisavos de final, sin embargo, ya se sabe los posibles partidos que podrían presentarse:

* Ganador del Mónaco (FRA) - PSG (FRA) / Barcelona (ESP) o Chelsea (ING)

* Ganador del Galatasaray (TUR) - Juventus (ITA) / Liverpool (ING) o Tottenham (ING)

* Ganador del Benfica (POR) - Real Madrid (ESP) / Sporting (POR) o Manchester City (ING)

* Ganador del Bosussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA) / Arsenal (ING) o Bayern Múnich (GER)

* Ganador del Qarabag (AZE) - Newcastle (ING) / Chelsea (ING) o Barcelona (ESP)

* Ganador del Brujas (BEL) - Atlético de Madrid (ESP) / Tottenham (ING) o Liverpool (ING)

* Ganador del Bodo Glimt (NOR) - Inter (ITA) / Manchester City (ING) o Sporting (POR)

* Ganador del Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (GER) / Bayern Múnich (GER) o Arsenal (ING).