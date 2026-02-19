Primera ausencia de James en Minnesota: ¿por qué no debutará en la MLS?

Después de muchos rumores sobre el futuro de James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia ha decidido fichar por el Minnesota United de la MLS, conjunto con el que habría acordado un contrato por 6 meses con la posibilidad de extender el vínculo hasta diciembre de este año.

El exjugador de clubes como Porto, Real Madrid y Bayern Múnich, ha decidido ir a una liga donde pueda desempeñarse de la mejor forma, sabiendo que la intensidad no es tan alta como la que se puede presentar en torneos europeos, además, buscaba un lugar dónde poder vivir de forma cómodo y tranquila sabiendo que jugará en uno de los países que será anfitrión del Mundial 2026, el certamen al que apunta como su gran objetivo en este año.

Minnesota United no convocó a James para el inicio de la MLS

De acuerdo con información del periodista César Augusto Londoño, el volante colombiano no ha viajado con la plantilla del Minnesota United que jugará este fin de semana contra el Austin FC, duelo de la primera fecha en esta nueva edición de la MLS que se llevará a cabo el próximo sábado 21 de febrero a partir de las 8:30 de la noche (hora colombiana).

La ausencia de James causa intriga en varios aficionados, especialmente porque el jugador estaba en Minnesota desde el 6 de febrero, ya había realizado algunos entrenamientos con el equipo y también había recibido su visa de trabajo para poder desempeñar su profesión en territorio estadounidense, sin embargo, hay varias razones por las cuales el colombiano no estaría en la convocatoria del técnico Cameron Knowles.

¿Por qué James no jugará el primer partido de la MLS?

Se prevé que la ausencia del referente de la Selección Colombia en el primer partido oficial de la temporada con el Minnesota United obedece a que el jugador aún no tiene los suficientes entrenamientos necesarios para poder hacer parte del equipo.

Además, se cree que la idea del club y del futbolista es que su debut se presente en condición de local ante su público, cuando el Minnesota United juegue por la fecha 2 de esta liga estadounidense, duelo programado para el próximo sábado 28 de febrero ante el Cincinnati.

