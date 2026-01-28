Definidos los clasificados a octavos de final de Champions League

Este miércoles 28 de enero se disputó la última jornada del torneo de clubes más importante de Europa, y allí se conocieron a los clasificados a la próxima instancia. Ocho de los 36 participantes aseguraron un cupo directo en octavos de final.

Todos los partidos se disputaron en simultáneo con el fin de promover el juego limpio y la transparencia, siendo una jornada realmente interesante, que consolida el nuevo formato aplicado por la UEFA para esta temporada.

Arsenal, que llegó como único invicto, completó su buena participación en esta fase derrotando 3-2 a Kairat en el Emirates Stadium, llegando así a 24 puntos de 24 posibles.

Bayern Múnich derrotó 2-1 a PSV Eindhoven como visitante y llegó a 21 unidades, por lo que se ubicó segundo. En tercer lugar finalizó el Liverpool, con 18 puntos, a los cuales llegó tras derrotar 6-0 a Qarabag.

En la cuarta posición finalizó el Tottenham, que derrotó 0-2 como visitante a Eintracht Frankfurt y llegó a 17 unidades. Quinto fue el Barcelona, que superó contundentemente a Copenhague (4-1) y alcanzó 16 puntos en esta fase. El sexto es Chelsea FC, que llegó a 16 unidades al derrotar 2-3 a Nápoles en el Diego Armando Maradona.

Sporting de Lisboa dio la sorpresa y se metió en la séptima posición, pues derrotó 2-3 a Athletic Club de Bilbao y llegó a 16 unidades. Con los mismos 16 puntos, en la octava posición, se quedó el Manchester City, que se impuso 2-0 como local a Galatasaray de Turquía.

Champions League: clasificados a octavos de final

Los ocho clasificados directos a los octavos de final de la UEFA Champions League, son: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

Ahora, estos ocho clubes esperarán en octavos de final por los equipos que avancen en las series de playoffs, en donde habrá ocho emparejamientos -por sorteo-. Los equipos ubicados de la casilla 9 a la 24 jugarán dichos cruces.