Champions League: posibles rivales de Luis Díaz, Luis Suárez y Davinson en octavos

Se avecina el sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26, el cual se realizará este viernes 27 de febrero. Allí quedarán definidos los caminos de los cuatro colombianos que siguen en carrera en el torneo más importante de Europa.

Uno de los focos estará sobre el Bayern Múnich de Luis Díaz, que terminó segundo en la fase liga y por ello aseguró cerrar la serie como local en esta instancia.

Posible rival de Bayern Múnich en octavos de final

El conjunto bávaro tendrá como posibles rivales al Atalanta o al Bayer Leverkusen. En cualquiera de los dos escenarios, Bayern disputará el partido de vuelta en casa, una ventaja clave pensando en la clasificación a cuartos de final.

Sporting de Lisboa, ¿contra quién juega en octavos de Champions?

Por su parte, el Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez también aguarda por su adversario. El equipo portugués fue séptimo en la fase anterior, lo que le permite definir la eliminatoria en su estadio.

Los posibles contrincantes del Sporting serán el Real Madrid o el Bodø/Glimt. Se trata de dos panoramas distintos: uno frente a un histórico del certamen y otro ante una de las revelaciones del fútbol noruego en el contexto europeo.

Galatasaray y su posible rival en octavos de Champions

En cuanto al Galatasaray, que logró su clasificación a través del repechaje, la expectativa es alta. El equipo turco, que dejó en el camino a la Juventus en la fase previa, ahora enfrentará un reto mayor en los octavos de final.

Allí militan los colombianos Davinson Sánchez y Yaser Asprilla, quienes podrían medirse ante el Liverpool FC o el Tottenham Hotspur.

A diferencia de Bayern y Sporting, Galatasaray iniciará la serie como local en Turquía y cerrará en Inglaterra, ya sea en Anfield o en el estadio del Tottenham, lo que implica un desafío adicional en la definición.

Así, el sorteo de este viernes marcará el destino de los representantes colombianos en la Champions League. Bayern Múnich, Sporting de Lisboa y Galatasaray conocerán a sus rivales y quedará trazado el camino hacia los cuartos de final del torneo continental.