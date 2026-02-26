Colombia suma buena noticia vs Argentina en el Sudamericano Sub-20: hay refuerzo

Queda solo una fecha para que el Sudamericano Femenino Sub-20 llegue a su final y se definan los dos últimos cupos para el Mundial de la categoría a celebrarse en Polonia en septiembre. Brasil y Ecuador ya están en la Copa del Mundo, mientras que Colombia, Argentina, Paraguay y Venezuela pelean por esos dos boletos restantes.

En la última fecha, Colombia enfrentará a Argentina, Paraguay a Ecuador y Venezuela a Brasil en una vibrante jornada con obligaciones para varias selecciones. Las colombianas necesitan sumar de a tres para certificar la clasificación, pero no será para nada sencillo.

Colombia dio el golpe superando a Venezuela con un 2-0, pero en el siguiente partido, Argentina no se lo pondrá fácil. La ‘Albiceleste’ viene de superar con creces a Paraguay con un 4-0 que las deja cerca de la clasificación. Las miradas estarán puestas en ese encuentro entre colombianas y argentinas que no quieren perder terreno de cara al Mundial.

LA BUENA NOTICIA PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA DE CARA A LA ÚLTIMA FECHA

Con cuatro puntos, Colombia y Argentina se jugarán la vida en un duelo crucial. Para este encuentro en el que nadie puede perder, Carlos Paniagua suma un refuerzo ideal pensando en ir al Mundial. Sumar dos amarillas significa una sanción y Mariana Silva acumuló amonestaciones.

Mariana Silva pagó fecha de sanción en el duelo ante Venezuela. Una baja sensible con la necesidad de sacar el resultado que finalmente lo lograron sin la presencia de la jugadora de Independiente Santa Fe.

Ya disponible, Carlos Paniagua podrá utilizar a Mariana Silva, una de las futbolistas de esta nueva generación de la Selección Colombia. Fue una baja sensible, pero las colombianas pudieron suplirla de la mejor forma en el juego ante Venezuela que significó la primera victoria ‘Tricolor’.

En este encuentro, Colombia necesitará sumar de a tres. Con eso le bastaría para eliminar a Argentina sin importar lo que pase en los demás partidos. Dependen de ellas mismas, pero no será fácil. La buena noticia es que recuperaron a todas las fichas y con el mejor arsenal afrontarán este reto.

LAS DUDAS DE CARLOS PANIAGUA TRAS EL REGRESO DE MARIANA SILVA

Aunque la Selección Colombia celebra esa buena noticia de recuperar a una ficha clave como Mariana Silva, Carlos Paniagua tendrá que definir quién será titular, si Mariana o si utilizará a Sintia Cabezas que fue la jugadora que suplió a Silva y que dio de qué hablar con su partido.

Sintia Cabezas, que estuvo en el Levante en la última temporada fue una de las jugadoras más importantes ante Venezuela. Sus desbordes por las bandas fueron determinantes para crear la jugada más clara antes del primer gol y para dar la asistencia del tanto que abrió el encuentro.

O Sintia Cabezas, o una descansada y titular habitual como Mariana Silva será lo que pondrá a pensar a Carlos Paniagua para el partido del sábado 28 de febrero frente a Argentina para cerrar el Hexagonal Final y definir los últimos dos clasificados al Mundial de Polonia.